الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط ألعاب نارية شديدة الخطورة، تموين الفيوم يحرر 75 مخالفة

المضبوطات، فيتو
المضبوطات، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة تموينية مكبرة على أسواق القرى والمدن، بهدف السيطرة على ما يطرح من سلع للتداول، وشارك في الحملة قسم مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديريتي الصحة والطب البيطري.

نتائج الحملة على الأسواق

وقال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن الحملة حررت 75 مخالفة تموينية متنوعة بدائرة المحافظة، كما تمكنت من ضبط 1000 علبة سجائر مجهولة المصدر، كما ضبطت 120 شعلة ألعاب نارية شديدة الخطورة تستخدم في استغاثة السفن ويحظر نقلها أو الاتجار بها، و108 شمروخ كبير الحجم، و250 كيلو جرام من الثوم المطحون غير مدون عليها بيانات وعلامات أو تاريخ إنتاج تدل على صلاحية المنتج.

 

ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر في حملة تموينية بالقليوبية

ضبط لحوم فاسدة وسجائر مجهولة المصدر في حملة تموينية بالفيوم

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على إدارة الرقابة التموينية بالمديرية والإدارات التموينية بتكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود ومخازن المحروقات، لمواجهة جشع بعض التجار وأحكام الرقابة على ما يطرح للاستهلاك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الاسواق والمحال التجارية التموين والتجارة الداخلية تكثيف الحملات على الأسواق حملات علي الاسواق والمحال التجارية مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك

مواد متعلقة

إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة على الطريق السياحي بالفيوم

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

تحرير 169 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

في ذكرى ميلاد سيد الخلق، محمد سيد طنطاوي: بعثة النبي شرف وكرامة للعرب

من قصص القرآن الكريم، حقيقة القرية التي نزلت فيها سورة "يس"

تحرير 88 مخالفة تموينية خلال حملات مكبرة على أسواق الفيوم

تحرير 65 مخالفة تموينية في حملة على أسواق الفيوم

وعدهما الشيطان بالخلود في الجنة.. فهبطوا منها جميعا

الأكثر قراءة

إضراب ووقفة احتجاجية لـ عمال الأهلي داخل فرعي التجمع والشيخ زايد

7 أسباب وراء انهيار ليفربول وابتعاده عن صدارة البريميرليج

إيطاليا وبريطانيا وإسبانيا والهند أبرزهم، رسالة السيسي لـ 23 سفيرا جديدا

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 لجميع العاملين بالدولة

قبل افتتاح المتحف المصري، ما حكم زيارة السائحين الأجانب للمساجد التاريخية؟، عطية صقر يحيب

وزيرة التضامن تفتتح المجمع الشامل لخدمات الإعاقة بالجيزة (صور)

السوبر المصري، المسابقات تخطر الأندية الأربعة باستبعاد دونجا من النسخة المقبلة

عباقرة لكن مجهولون، "عباد بن بشر" حامل لواء الأنصار وصاحب العصا المضيئة

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

4 خدمات تقدمها "مريم" للمسافرين في مطار القاهرة

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 7 أصناف في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بالأرقام.. خريطة مقاعد الأحزاب في لجان مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المال لا ينقذ من العذاب، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 11 بسورة الليل

رحلة في فكر إبراهيم الدسوقي، أقوال مزعومة مثيرة للجدل بين التأويل الصوفي ورؤية منتقديه

عباقرة لكن مجهولون، "عباد بن بشر" حامل لواء الأنصار وصاحب العصا المضيئة

المزيد
الجريدة الرسمية