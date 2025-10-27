ضبط ألعاب نارية شديدة الخطورة، تموين الفيوم يحرر 75 مخالفة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة تموينية مكبرة على أسواق القرى والمدن، بهدف السيطرة على ما يطرح من سلع للتداول، وشارك في الحملة قسم مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديريتي الصحة والطب البيطري.

نتائج الحملة على الأسواق

وقال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن الحملة حررت 75 مخالفة تموينية متنوعة بدائرة المحافظة، كما تمكنت من ضبط 1000 علبة سجائر مجهولة المصدر، كما ضبطت 120 شعلة ألعاب نارية شديدة الخطورة تستخدم في استغاثة السفن ويحظر نقلها أو الاتجار بها، و108 شمروخ كبير الحجم، و250 كيلو جرام من الثوم المطحون غير مدون عليها بيانات وعلامات أو تاريخ إنتاج تدل على صلاحية المنتج.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على إدارة الرقابة التموينية بالمديرية والإدارات التموينية بتكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود ومخازن المحروقات، لمواجهة جشع بعض التجار وأحكام الرقابة على ما يطرح للاستهلاك.

