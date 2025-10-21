الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

شيبسي منتهي الصلاحية وسجائر محظور بيعها، تحرير 41 مخالفة تموينية في حملة بالفيوم

حملة تموينية
حملة تموينية

 قال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن المديرية شنت حملة على الأسواق والمحال التجارية، بهدف السيطرة على ما يطرح للاستهلاك اليومي، وشارك في الحملة قسم مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديريتي الصحة والطب البيطري.

 

نتائج الحملة التموينية

 وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية  بمحافظة الفيوم ، أن الحملة حررت 41 مخالفة تموينية متنوعة بدائرة المحافظة، تمكنت من ضبط 30 علبة سجائر مجهولة المصدر بدون فواتير، صيني الصنع محظور بيعها وتداولها، و31 كرتونة شيبسي بإجمالي 372 كيس شيبسي منتهي الصلاحية، كما حررت 3 مخالفات  تمويل لانتهاء خطاب الحماية المدنية، ومخالفة  لإحدى محطات تموين سيارات لتعطيل جهاز ATG، كما تم ضبط 300 قطعة  سلع غذائية منتهية الصلاحية، و15 علبة سجائر للبيع أزيد من السعر الرسمي.

 

تحرير 72 مخالفة في حملة تموينية على مخابز الفيوم

تحرير 46 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملات على الأسواق مستمرة للتأكد من سلامة كل ما يطرح للاستهلاك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم اسواق الفيوم الاسواق والمحال التموين والتجارة الداخلية الصحة والطب البيطرى

مواد متعلقة

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

حبس المتهمين بالتعدي على وكيل مرشح حزب النور بالفيوم 4 أيام

من قصص القرآن الكريم.. يوسف عليه السلام، لهذه الأسباب غار منه إخوته وتآمروا للتخلص منه

بسبب الميراث، شاب ينهي حياة شقيقه وشقيقته في الفيوم

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على طريق "الفيوم ـ القاهرة"

إصابة 5 أشخاص في تصادم داخل مدينة الفيوم

إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق الفيوم ـ القاهرة

انهيار بلكونة بحي النويري بمدينة الفيوم

الأكثر قراءة

رصد أعمال حفر غريبة في محيط سد النهضة، وباحث يكشف: إثيوبيا اخترقت عمق السودان

هيثم الحريرى يطعن على حكم تأييد قرار استبعاده من انتخابات مجلس النواب

ارتفاع سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الثلاثاء بمنتصف التعاملات

عباقرة ولكن مجهولون، آبي اللحم الغفاري "صحابي نباتي"

مفاوضات الأحمر مع فيستون ماييلي، مصدر بالأهلي يكشف الحقيقة

زنزانة انفرادية وكتاب سيرة المسيح ورواية عن الظلم، كيف سيقضي ساركوزي أيامه بالسجن؟ (فيديو)

عبد السند يمامة: استلمت "الوفد" وديونه 120 مليون جنيه.. وأرفض بيع المقر الرئيسي

القبض على 11 سيدة في شبكة آداب "الواتساب" بالدقهلية

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الثلاثاء بمنتصف التعاملات

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء

تراجع كبير يضرب أسعار الذهب وهذا العيار يهبط إلى 4950 جنيها

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"أزهر بودكاست" يوثق الدور الوطني للأزهر الشريف في الدفاع عن الوطن وحماية هويته (فيديو)

عباقرة ولكن مجهولون، آبي اللحم الغفاري "صحابي نباتي"

هل طلب الحاجة من الحسين أو السيدة زينب كفرا؟.. رد حاسم من أستاذ فقه

المزيد
الجريدة الرسمية