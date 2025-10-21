شيبسي منتهي الصلاحية وسجائر محظور بيعها، تحرير 41 مخالفة تموينية في حملة بالفيوم

قال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن المديرية شنت حملة على الأسواق والمحال التجارية، بهدف السيطرة على ما يطرح للاستهلاك اليومي، وشارك في الحملة قسم مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديريتي الصحة والطب البيطري.

نتائج الحملة التموينية

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم ، أن الحملة حررت 41 مخالفة تموينية متنوعة بدائرة المحافظة، تمكنت من ضبط 30 علبة سجائر مجهولة المصدر بدون فواتير، صيني الصنع محظور بيعها وتداولها، و31 كرتونة شيبسي بإجمالي 372 كيس شيبسي منتهي الصلاحية، كما حررت 3 مخالفات تمويل لانتهاء خطاب الحماية المدنية، ومخالفة لإحدى محطات تموين سيارات لتعطيل جهاز ATG، كما تم ضبط 300 قطعة سلع غذائية منتهية الصلاحية، و15 علبة سجائر للبيع أزيد من السعر الرسمي.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملات على الأسواق مستمرة للتأكد من سلامة كل ما يطرح للاستهلاك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.