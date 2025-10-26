أسماك ولحوم فاسدة، تموين الفيوم يحرر 70 مخالفة في حملة على المطاعم

قال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن المديرية شنت حملة مكبرة على المطاعم في دائرة المحافظة، شارك فيها الطب البيطري والصحة وجهاز حماية المستهلك، بغرض التأكد من صلاحية ما يتم تقديمه للاستهلاك اليومي حفاظا على صحة المواطن.

نتائج الحملة على المطاعم

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة حررت 70 مخالفة متنوعة، وضبطت 470 كيلو جرام أسماك وكبدة فاسدة بإحدى الثلاجات الشهيرة (كاليماري ـ سمك موسي ـ سي فوود ـ كبده ـ قلوب)، كما تم ضبط 160 كيلو جرام فاسدة بأحد المطاعم الشهيرة بمدينة الفيوم، و930 كيلو جرام تقريبا سردين وأسماك مجمدة منتهية الصلاحية حسب تاريخ الإنتاج المدون على الكراتين، كانت معدة للبيع للجمهور.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الإدارات الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية بتكثيف الحملات على المطاعم بكل أنواعها، للتأكد من سلامة ما يقدم كغذاء للمواطنين، حفاظا على صحتهم ومواجهة جشع التجار.

