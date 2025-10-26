الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أسماك ولحوم فاسدة، تموين الفيوم يحرر 70 مخالفة في حملة على المطاعم

وكيل وزارة التموين
وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، فيتو

قال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية  بمحافظة الفيوم: إن المديرية شنت حملة مكبرة على المطاعم في دائرة المحافظة، شارك فيها الطب البيطري والصحة وجهاز حماية المستهلك، بغرض التأكد من صلاحية ما يتم تقديمه للاستهلاك اليومي حفاظا على صحة المواطن.

نتائج الحملة على المطاعم 

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة حررت 70 مخالفة متنوعة، وضبطت 470  كيلو جرام أسماك وكبدة فاسدة بإحدى الثلاجات الشهيرة (كاليماري ـ سمك موسي ـ سي فوود ـ كبده ـ قلوب)، كما تم ضبط 160 كيلو جرام  فاسدة بأحد المطاعم الشهيرة بمدينة الفيوم، و930 كيلو جرام تقريبا سردين وأسماك مجمدة منتهية الصلاحية حسب تاريخ الإنتاج المدون على الكراتين، كانت معدة للبيع للجمهور.

ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر في حملة تموينية بالقليوبية

ضبط لحوم فاسدة وسجائر مجهولة المصدر في حملة تموينية بالفيوم

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الإدارات الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية بتكثيف الحملات على المطاعم بكل أنواعها، للتأكد من سلامة ما يقدم كغذاء للمواطنين، حفاظا على صحتهم ومواجهة جشع التجار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم التموين والتجارة الداخلية الطب البيطري بمحافظة الفيوم سلع غذائية مجهولة المصدر منتهية الصلاحية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

طريقة عمل برجر اللحم مثل المطاعم وبأقل التكاليف

القبض على شقيقين بحوزتهما 17 كيلو مخدرات بالفيوم

تحرير 169 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

من قصص القرآن الكريم، حقيقة القرية التي نزلت فيها سورة "يس"

تحرير 88 مخالفة تموينية خلال حملات مكبرة على أسواق الفيوم

ضبط 230 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمطاعم شهيرة بأسيوط

وعدهما الشيطان بالخلود في الجنة.. فهبطوا منها جميعا

الأكثر قراءة

بالأسماء نتائج انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025

منال عوض: تنفيذ 4 برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر المحلية على استخدام الذكاء الاصطناعي

انخفاض الساسو والفرنساوي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأرض والقناة الناقلة

ليفربول للخلف دُر، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة التاسعة

ياسر جلال يفوز بمنصب وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ

القضاء الإداري: حرمان المتهرب من الضريبة من مباشرة الحقوق السياسية

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح البلدي والبلح الأحمر

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين البحوث الإسلامية: رسالة الأزهر تتجاوز حدود الأوطان وتدعم قيم التكافل بين الشعوب

فضل صلاة الضحى ووقتها وحكم المداومة عليها

بعد واقعة مسن السويس، الأزهر للفتوى: الاعتداء على كبار السن جريمة دينية وأخلاقية

المزيد
الجريدة الرسمية