التحفظ على نصف طن زُبْد مجهول المصدر خلال حملة تموينية بالإسماعيلية (صور)

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، من ضبط كميات من الزبد المجهول المصدر خلال حملة رقابية شنتها، ضد مافيا الغش التجاري.

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية بقيادة سامح شبل، مدير مديرية التموين بالإسماعيلية، حملة رقابية قادها عبد الحميد حسين، مدير الرقابة التموينية، وعضوية كل من هويدا حسن وهبة السيد.

ضبط نصف طن من الزبد مجهول المصدر

وأسفرت الحملة عن ضبط أكثر من نصف طن من "الزبد" مجهول المصدر، غير مدون عليها أي علامات أو بيانات تجارية، قبل طرحها للاستهلاك.

التحفظ على المضبوطات

تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك تأكيدًا على هيبة الدولة ومواجهة أي محاولة لاستغلال المواطنين.



تحرير محاضر للمخابز

وعلى صعيد آخر أسفرت الحملة عن تحرير 15 محضرًا لمخابز بلدية لإنتاجها خبزًا ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات الفنية، وذلك في إطار المتابعة الدقيقة لجودة رغيف الخبز المدعم المقدم للمواطنين.



وأكدت مديرية تموين الإسماعيلية استمرار المتابعة الميدانية والرقابة المستمرة على كافة المنشآت التموينية والأسواق لضمان انضباط العمل وحماية جمهور المستهلكين من جشع التجار.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية من خلال لجنة مكونة من إدارة تموين مركز ومدينة القنطرة شرق، مستشار المحافظ للتموين، وإدارة متابعة المحافظ، حملة تفتيشية على المخابز البلدية وأنشطة التموين في مركز ومدينة القنطرة شرق.

استهداف المخابز المشكو في حقها

واستهدفت الحملة المخابز المذكورة بحقها شكوى، مقدمة عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الإسماعيلية، والتي تُفيد بأن "رغيف الخبز لا يطابق المواصفات" في أحد مخابز القنطرة شرق.

نتائج الحملة التموينية

أسفرت الحملة عن، تحرير٣ مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن للمخابز البلدية، كما تم تحرير ٤ محاضر لعدم حمل شهادات صحية، و٣محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

أصدرت الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية تعليمات مشددة بضرورة التزام جميع المخابز البلدية المنتجة للخبز المدعم على مستوى الجمهورية بالضوابط التموينية المنظمة لعملية الإنتاج، وفي مقدمتها الأوزان والمواصفات الخاصة بالرغيف المدعم.



