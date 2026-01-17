ضبط 56 مخالفة تموينية متنوعة في حملة مكبرة بقنا

18 حجم الخط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، تحت إشراف الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، حملات تموينية مكثفة على مدن ومراكز المحافظة، وذلك في إطار تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز، وضبط المخالفات التموينية، والتأكد من الالتزام بالقوانين المنظمة للتداول وحماية حقوق المواطنين.

جاءت الحملات بإشراف المهندس حسن القط، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية، وبمشاركة مسؤولي الإدارات التموينية بكافة المراكز والمدن، حيث استهدفت المرور على الأنشطة التجارية، ومنافذ بيع السلع، والمخابز البلدية، لمتابعة توافر السلع وجودتها.

وأسفرت الحملات عن تحرير المحضر رقم ٨٠٥ جنح مركز فرشوط لعدم الاحتفاظ بالفواتير، وضبط كمية ٥٠ كجم علف دواجن داخل أحد المحال بالمخالفة للاشتراطات، كما تم تحرير المحضر رقم ١٤١٠ جنح مركز نجع حمادي، لعدم الاحتفاظ بالفواتير، وضبط عدد ٢٠ علبة سجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على تداولها.

وفي مجال مراقبة الأسعار، تم تحرير٤٠ محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بعدد من الأنشطة التجارية، بما يخالف القواعد المنظمة ويؤثر على شفافية التعامل مع المواطنين.

وفى قطاع المخابز، شملت الحملات إعداد تقريرين لمخابز مغلقة أثناء مواعيد العمل الرسمية، و١٠ تقارير لعدم نظافة أدوات العجن، إضافة إلى تحرير تقرير خبز غير مطابق للمواصفات وقائمة تشغيل.

وبذلك بلغ إجمالي المخالفات التموينية المحررة ٥٦ مخالفة متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، استمرارًا لجهود ضبط الأسواق وتحقيق الانضباط التمويني.

