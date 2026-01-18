الأحد 18 يناير 2026
بدء فعاليات حملة «٣٦٥ يوم سلامة» بالمنشآت الصحية في الوادي الجديد

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، انطلاق فعاليات حملة «٣٦٥ يوم سلامة» داخل المنشآت الصحية بالمحافظة بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبتوجيهات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وأوضح الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن الحملة تأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز ثقافة السلامة وسلامة المرضى، ورفع مستوى وعي المواطنين بحقوقهم داخل المنشآت الصحية، بما يشمل الحق في المعاملة الكريمة، والحصول على خدمة صحية آمنة، والحفاظ على الخصوصية وسرية المعلومات.

ولفت وكيل صحة الوادي الجديد، إلي أن حملة «٣٦٥ يوم سلامة» تهدف إلى ترسيخ مفاهيم السلامة المهنية وسلامة المرضى، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، وتحقيق بيئة صحية آمنة داخل جميع المنشآت الصحية بالمحافظة.

توعية المريض بحقوقه 

تتضمن الحملة محاور توعوية أساسية، من بينها سلامة الأدوية من خلال الإرشادات الصحيحة للاستخدام الآمن وتجنب الأخطاء الدوائية، والوقاية من العدوى عبر تطبيق الممارسات السليمة داخل المنشآت الصحية، إلى جانب الجراحات الآمنة من خلال توعية المرضى بالإجراءات التأكيدية قبل وبعد العمليات، فضلًا عن نشر الوعي بحقوق المريض وآليات مشاركته في اتخاذ القرارات العلاجية.

كما تعتمد الحملة على أساليب تواصل إبداعية ومبسطة، تشمل فيديوهات قصيرة ورسائل توعوية تُنشر بشكل دوري، بهدف الوصول إلى مختلف فئات المجتمع وتعزيز الشراكة الفعالة بين المريض ومقدم الخدمة الصحية.

وفي هذا السياق، قامت إدارة سلامة المرضى بجهودها لتفعيل المبادرة بالتعاون مع إدارة الثقافة الصحية حيث انتشرت فرق التثقيف الصحي بجميع الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى المحافظة، لتقديم الرسائل التوعوية المباشرة للمواطنين والمترددين على المنشآت الصحية، والتعريف بحقوق المريض وواجباته، ودوره في الحفاظ على سلامته وسلامة الآخرين.

الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد الوادى الجديد صحة الوادى الجديد محافظة الوادى الجديد حملة ٣٦٥ يوم سلامة

