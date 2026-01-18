الكشف على 1797 حالة وإجراء 91 عملية جراحية في قافلة طبية بالوادي الجديد

18 حجم الخط

أعلنت محافظة الوادي الجديد، صباح اليوم الأحد، توقيع الكشف الطبي المجاني بمستشفى الخارجة التخصصي على 1797 حالة مرضية وإجراء 91 عملية جراحية، فضلًا عن توزيع مساعدات عينية لعدد من الأسر بالقرى، خلال القافلة الطبية الخيرية التي تستضيفها المحافظة، بالتنسيق والتعاون مع إحدي مؤسسات المجتمع المدني.

فيما التقي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالدكتور أحمد الخربوطلي رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية المنفذة للقافلة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من قيادات الجمعية، وذلك في ختام أعمال القافلة الطبية الاجتماعية المتكاملة التي نفذتها الجمعية خلال الفترة من 15 حتى 18 يناير الحالي.

وأعرّب المحافظ عن تقديره لجهود الجمعية التنموية في دعم الحالات الأولى بالرعاية، وتقديم المساعدات الإنسانية للحالات المستحقة بالمناطق النائية، بالإضافة إلى مشروعات وقف النخيل الخيري المُنفّذة على أرض المحافظة لصالح التوسع في المشروعات الخيرية التي تقدمها الجمعية.

كشف طبي وخدمات إجتماعية في قافلة شاملة لخدمة أهالي الوادي الجديد

وأكد محمد منير العديسي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، أن خدمات القافلة لم تقتصر على الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان فحسب، بل ستمتد لتشمل إجراء العمليات الجراحية الصغرى في موقع القافلة للحالات التي تستدعي تدخلًا عاجلًا، مما يساهم في توفير عناء السفر عن أهالي واحات الوادي الجديد، بالإضافة إلى الخدمات الإجتماعية.

شراكة فاعلة مع المجتمع المدني

وأشار إلى أن هذه القافلة تأتي بنظام العمل المشترك بين مديرية المحافظة والتضامن الإجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني، تجسيدًا لروح التعاون الهادف للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية.

وشدد على أن الهدف الأسمى هو تمكين المواطنين في المناطق الحدودية والبعيدة من الحصول على حقهم في رعاية صحية لائقة ومجانية، بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الطبية.

ولفت وكيل تضامن الوادي الجديد، إلي تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وتوفير الكشف الطبي المجاني في (9) تخصصات مختلفة تشمل:.(جراحة عامة - جراحة أوعية دموية - مسالك بولية - باطنة - أطفال - أنف وأذن وحنجرة - نساء وتوليد - عظام - جلدية)، بالإضافة إلى صرف العلاج لكافة الحالات التي سيتم توقيع الكشف الطبي عليها بالمجان؛ وكذا إجراء التحاليل الطبية الأولية (سكر - فيتامين (د)، وإجراء العمليات الجراحية المقررة طوال فترة القافلة الكشف وإجراء العمليات بمستشفى الخارجة التخصصي.

ولفت العديسي، إلي أن القافلة تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والارتقاء بالخدمات الاجتماعي والصحية المقدمة للمواطنين، وبتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي دكتورة مايا مرسي، واللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وتنسيق إدارة الطوارئ بمديرية التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية،

وأوضحت أسماء حجازي مدير إدارة الطوارئ بمديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، أن الوزارة تنفذ القوافل الطبية بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لخدمة للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا.

وأشارت أسماء، إلى أن القوافل تهدف إلى توفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين وتوعيتهم بمشاكل المجتمع، إيمانا من قطاع الصحة بوجوب علاج المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف علاجهم علاج شامل ومتكامل حتى يحيوا حياة صحية كريمة، وتحقيق الهدف الرئيسي الذي ناشد به رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بناء الإنسان المصرى، بدءًا من الكشف الطبي، والعمليات إذا استلزم الأمر، انتهاءً بالعلاج الواجب صرفه.

