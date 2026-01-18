تعليم الوادي الجديد: برنامج تدريبي لتلاميذ المرحلة الابتدائية لتنمية مهارات اللغة العربية

18 حجم الخط

أعلن الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، في بيان له اليوم الأحد، عن تنظيم برنامج تدريبى لتلاميذ المرحلة الإبتدائية من الصف الثالث حتى السادس الإبتدائي وذلك لإثراء مهارات اللغة العربية بالتعاون مع إدارة التعليم الإبتدائي ومع توجيه عام اللغة العربية.

وأوضح وكيل تعليم الوادي الجديد، أن خطة العمل بدأت اليوم الأحد وتستمر حتى الخميس 22 يناير، وتتضمن العديد من المحاور والبرامج الهامة من شأنها صقل وتنمية مهارات الطلاب فى اللغة العربية من أهمها: تنمية مهارات القراءة والكتابة والفهم المسموع ومكونات الوعى الصوتى؛ لخلق جيل متمكن من القراءة والكتابة قادر على الإبداع محب لوطنه ودينه متحدثا بطلاقة.

نقلة نوعية في المنظومة التعليمية وخصوصًا العربية

وقالت سهام حسين رضوان موجه عام اللغة العربية بتعليم الوادي الجديد، "يهدف برنامج إثراء اللغة العربية إلى إحداث نقلة نوعية في المنظومة التعليمية من خلال التركيز على الطالب في المقام الأول، وتلبية احتياجاته وتنمية مهاراته في مراحل حياته المختلفة، بدءًا من الطفولة المبكرة وما بعده عبر تمكين كل طالب من الحصول على التعليم عالي الجودة، وترسيخ الثقافة والهوية المصرية واللغة العربية في المجتمع التعليمي".

وأضافت: "نحرص على ضمان تطبيق نهج متوازن يتماشى مع تلبية المتطلبات والمناهج التعليمية، ومن ضمنها توفير فرص متكافئة وفاعلة لتعلم اللغة العربية والتربية الإسلامية".

وقالت: "تعليم اللغة العربية في مرحلة الطفولة المبكرة لإثراء اللغة العربية لدى طلاب المحافظة، وتعلم "لغة الضاد" خطوة مهمة للمساهمة في تعزيز الهوية الوطنية وتمكين الأطفال من تعلُّم اللغة العربية، والاستجابة لاحتياجات أولياء الأمور والمعلمين والقيادات التعليمية لضمان تطور فعال لمهارات اللغة في مختلف المراحل الدراسية".

