ضمن مبادرة "حياة كريمة"، قوافل طبية مجانية لأهالي باريس بالوادي الجديد

تنظم مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، غدًا الإثنين، قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، خلال الفترة من 19 وحتى 22 يناير الجاري.

وأوضح الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة والسكان بالوادي الجديد، في بيان له، أن القافلة تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

ومن جانبه قال الدكتور محمد سعد مدير إدارة القوافل الطبية بالوادي الجديد، إن القوافل تهدف إلى توفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين وتوعيتهم بمشاكل المجتمع، إيمانا من قطاع الصحة بوجوب علاج المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف علاجهم علاج شامل ومتكامل حتى يحيوا حياة صحية كريمة، وتحقق الهدف الرئيسي الذي ناشد به رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال "حياة كريمة"، وهو بناء الإنسان المصرى، بدءًا من الكشف الطبي، والعمليات إذا استلزم الأمر، انتهاءً بالعلاج الواجب صرفه.

فيما أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أن القافلة تهدف إلى توفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين بجميع أنحاء المحافظة، إيمانا بوجوب علاج المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف علاجهم علاج شامل ومتكامل حتى يحيوا حياة صحية.

وأشار الدكتور مصطفى محمد إبراهيم مدير إدارة باريس الصحية، إلى أماكن ومواعيد القافلة:

قرى درب الأربعين (3) يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 19 - 20 / 1 /2026

قرى بغداد يومي الأربعاء والخميس الموافق 21 - 22/ 1 /2026.

ولفت إلى أن القافلة تستهدف تقديم خدمات طبية شاملة ومجانية للمواطنين، حيث تشمل الخدمات الطبية المقدمة الكشف والعلاج في تخصصات متعددة، إلى جانب توعية المواطنين بأهمية الرعاية الصحية الوقائية.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على تحسين مستوى الخدمات الصحية وتقديم الرعاية اللازمة لأهالي القرى والمناطق النائية، تحقيقًا لرؤية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا.

وتواصل مديرية الصحة جهودها لتنفيذ القوافل الطبية للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وضمان وصول الخدمات الطبية لجميع المواطنين وتحقيق العدالة الصحية في كل مراكز وقرى المحافظة.

