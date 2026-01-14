محافظ الوادي الجديد يتابع موقف منظومة التتبع للسيارات الحكومية

18 حجم الخط

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة موقف منظومة التتبع للسيارات الحكومية، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد ورؤساء المراكز.

وشدد محافظ الوادي الجديد، على الانتهاء من تركيب أجهزة التتبع لمراقبة الالتزام بالسرعات المقررة بكافة السيارات الحكومية، وعرض تقرير يومي بالمخالفات التي يتم رصدها لعدم الالتزام بالسرعة وتجاوزها؛ حفاظًا على سلامة الأرواح. موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمتابعة الدورية لكفاءة عمل أجهزة المنظومة.

تخفيض أسعار الأفدنة الزراعية لمنتفعي قرى الخرطوم

وعلي جانب آخر أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد؛ اليوم الأربعاء، عن تخفيض القيمة الإيجارية لمشروع آبار الشباب بقرية الخرطوم وذلك تسهيلا على الشباب المنتفع.

وأكد محافظ الوادي الجديد، في تصريح له، تخفيض سعر الفدان بواقع بئر (1 و2) من 6 آلاف لـ 4 آلاف جنيهًا للفدان، وبئر (3 المخصص للمساكن) من 4 آلاف إلى 3 آلاف جنيهًا للفدان، ومنح مهلة لاستصلاح الأرض والزراعة حتى شهر يوليو القادم يجري بعدها منح المنتفعين إعفاء من القيمة الإيجارية لمدة عام في حال زراعة المساحة بالكامل، وفسخ التعاقد في حال بيع الأرض.

وقال الزملوط، إن المحافظة تعمل خلال الفترة الحالية على حل مشكلات صغار المزارعين والمنتفعين والمستثمرين بما يضمن تشغيل المشروعات الزراعية المتوقفة من خلال تسهيل عمليات سداد المستحقات المالية ووضع ضوابط وتخفيض أسعار إيجار الأراضي.

