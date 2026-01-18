18 حجم الخط

أعلنت وزارة الخارجية التركية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن "سوريا تمر حاليا بمرحلة حاسمة"، مؤكدة أن أنقرة تدعم جهود الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب ومبادرات إعادة الإعمار.

الخارجية التركية: سوريا تمر حاليا بمرحلة حاسمة

وقالت الخارجية التركية في بيانها إنها تأمل في "أن يُسهم اتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل، الذي أعلنه اليوم الرئيس السوري أحمد شرع، في تسريع وتيرة الجهود الرامية إلى إرساء الاستقرار والأمن في البلاد على أساس وحدة سوريا وسلامة أراضيها".

وأضاف البيان: "ونأمل أن يُسهم هذا الاتفاق في تعزيز أمن وسلامة الشعب السوري، وكذلك المنطقة بأسرها، ولا سيما جيران سوريا"، لافتا إلى أن "الحقبة الجديدة التي بدأت في سوريا في 8 ديسمبر 2024، والتي تمثل فرصة استثنائية للبلاد لتحقيق مستقبل مزدهر، تمر حاليًا بمرحلة حاسمة".

اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا

وتابعت الوزارة أنه "انطلاقًا من فهمنا للواقع على الأرض، نأمل أن تُدرك جميع الفئات والأفراد في البلاد تماما أن مستقبل سوريا لا يكمن في الإرهاب والانقسام، بل في الوحدة والتضامن والاندماج".

وفي وقت سابق اليوم الأحد، وقع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اتفاقية مع قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، والتي تنص، من بين أمور عدة، على وقف إطلاق نار شامل وفوري بين الطرفين على كافة الجبهات، وتتسلم الحكومة السورية بموجبها كامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، وتقضي بدمج كامل لقوات "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية بما في ذلك وزارتي الداخلية والدفاع بعد التدقيق الأمني اللازم.

وينص الاتفاق على تسليم محافظتي دير الزور والرقة إداريا وعسكريا للحكومة السورية بالكامل بشكل فوري، ودمج كل المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية.

