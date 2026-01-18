عقب توقيع الاتفاق مع قسد، أحمد الشرع يجري اتصالات هاتفيا بالأمير محمد بن سلمان

18 حجم الخط

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم، بتلقى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري أحمد الشرع، بحثا خلاله العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

اتصال هاتفي بين أحمد الشرع والأمير محمد بن سلمان

وقالت الوكالة، بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، مستجدات الأحداث الإقليمية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتابعت، جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقّاه ولي العهد السعودي من الرئيس السوري، الأحد، استعرضا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تعزيزها في مختلف المجالات.

أحمد الشرع يوقع بنود اتفاق جديد مع قسد

وجاء الاتصال بين الشرع والأمير محمد بن سلمان، بعد الإعلان عن توقيع الرئيس السوري، فى وقت سابق من اليوم الأحد، على بنود اتفاق جديد مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يقضي بوقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين الحكومة وقسد.

ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، بنودًا من الاتفاق الجديد مع قسد الذي وقعه أحمد الشرع، تنص على وقف إطلاق نار شامل وفوري على كل الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية، بالتوازي مع انسحاب كل التشكيلات العسكرية التابعة لـ"قسد" إلى منطقة شرق الفرات، بوصفها خطوة تمهيدية لإعادة الانتشار.

كما أشارت بنود أخرى إلى الاتفاق على تسليم الحكومة السورية محافظتي دير الزور والرقة إداريًا وعسكريًا بالكامل فورًا، وكذلك كامل حقول النفط والمعابر الحدودية، إلى جانب إصدار مرسوم رئاسي لتعيين محافظ في الحسكة ودمج جميع المؤسسات المدنية في الحسكة ضمن الدولة السورية.

وتنص الاتفاقية بين سوريا وقسد، على دمج كل العناصر العسكرية والأمنية لـ"قسد" ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية السورية بشكل فردي بعد إجراء التدقيق الأمني اللازم، مع منحهم الرتب العسكرية والمستحقات المادية واللوجيستية أصولًا، وحماية خصوصية المناطق الكردية.

أيضا ينص الاتفاق مع قسد، على "إخلاء عين العرب (كوباني) من المظاهر العسكرية الثقيلة وتشكيل قوة مدنية من أبناء المدينة"، و"دمج الإدارة المسؤولة عن ملف سجناء تنظيم "داعش" في مؤسسات الحكومة السورية لتتولى الحكومة المسؤولية القانونية والأمنية عنها بالكامل».

وتلزم الاتفاقية الجديدة بين الجيش السوري وقسد، بـ"إخراج كل قيادات وعناصر حزب العمال الكردستاني "PKK" غير السوريين خارج حدود الجمهورية العربية السورية لضمان السيادة واستقرار الجوار.

