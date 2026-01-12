المعارك لم تنته، دمشق تحشد قواتها وقسد تجلب مقاتلين في شرق حلب

18 حجم الخط

حلب، اعتبر عضو فى قيادة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أن هجوم الأمن السوري على حي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب كان مؤامرة كبيرة وفق وصفه، هدف إلى استدراج قوات سوريا الديمقراطية للتدخل المباشر وجر المنطقة بأكملها إلى الحرب والكارثة.

سوريا تحشد قواتها في ريف حلب الشرقي

من جهته أفاد مصدر عسكري، أن الجيش السوري بدأ بإرسال تعزيزات جديدة إلى نقاط انتشاره في دير حافر ومسكنة بريف حلب الشرقي، ردًا على ما وصفه باستقدام تنظيم "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) لحشود مسلحة إلى المنطقة بهدف الاستعداد للقتال.

وأوضح المصدر حسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن هذه تعزيزات جاءت بعد ورود معلومات استخباراتية تفيد بأن "قسد" استقدمت "مجاميع إرهابية من حزب العمال الكردستاني (PKK) وفلول النظام البائد" إلى نفس المحور، حسب قوله.

من جهتها أكدت هيئة العمليات في الجيش السوري، أنها رصدت وصول مزيد من المسلحين إلى مواقع "قسد" قرب مسكنة ودير حافر، مشيرة إلى أن التعزيزات الجديدة ضمت - وفق مصادرها - "مقاتلين من PKK الإرهابي وفلول نظام الأسد".

حشد قوات سوريا

وصفت هيئة العمليات في الجيش السوري، هذا التحرك بأنه "تصعيد خطير"، محذّرة من أن "أي تحرك عسكري من هذه المجاميع سيُواجَه برد عنيف"، مؤكدة أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي".

قسد تنفى تجلب عناصر من حزب العمال الكردستاني

على النقيض، نفت "قسد" صحة هذه الادعاءات جملةً وتفصيلًا. وقال المركز الإعلامي للتنظيم: "نتابع التصريحات المضللة الصادرة عن وزارة الدفاع في حكومة دمشق بشأن الوضع الميداني في محيط مسكنة ودير حافر، ونؤكد عدم وجود أي تحركات أو تحشيدات عسكرية لقواتنا في المناطق المذكورة".

وأضاف بيان قسد، أن "التحركات الميدانية القائمة تعود أساسًا إلى فصائل حكومة دمشق نفسها"، معتبرًا أن "تكرار هذه الادعاءات للمرة الثانية يشكّل محاولة لافتعال التوتر وتهيئة ذرائع للتصعيد"، وحمّل الجهات التي تقف خلفها "المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات محتملة".

وشدّد البيان، على أن "قسد" تتمسك بخيار التهدئة، مع احتفاظها "بحقها المشروع في اتخاذ ما يلزم للدفاع عن المنطقة وحماية المدنيين".

جاءت هذه التطورات بعد أيام من انسحاب قوات "قسد" من حيي الشيخ مقصود والأشرفية في قلب مدينة حلب، اللذين يقطنهما غالبية كردية، إثر اشتباكات عنيفة مع القوات الحكومية أسفرت عن مقتل 21 مدنيًا على الأقل ونزوح نحو 155 ألف شخص.

