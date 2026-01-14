الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الشرع: جزء من ثروات سوريا يذهب إلى حزب العمال الكردستاني عبر قسد

الشرع: جزء من ثروات
الشرع: جزء من ثروات سوريا يذهب إلى العمال الكردستاني عبر قسد
18 حجم الخط

سوريا، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، أن أحد أبرز تعقيدات ملف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) يتمثل في طبيعة التنظيم نفسه، واصفًا إياه بأنه تنظيم متعدد الرؤوس، مشيرًا إلى أن قراره السياسي والعسكري ليس مستقلًا بل مرتبط بشكل مباشر بتنظيم حزب العمال الكردستاني، الأمر الذي يعقّد أي مسار للحل أو التفاهم.

دمشق: جزء من ثروات سوريا يذهب إلى العمال الكردستاني عبر قسد

وأوضح الرئيس السوري الشرع، أن جزءًا من الثروات السورية، لا سيما في المناطق الواقعة تحت سيطرة قسد، يتم تحويله أو توجيهه لصالح حزب العمال الكردستاني، معتبرًا أن هذا الواقع يشكل استنزافًا مباشرًا للموارد الوطنية، ويعمّق الانقسام، ويحول دون استفادة الدولة السورية والشعب السوري من مقدراتهم الطبيعية.

الرئيس السوري: حل مشكلة الأكراد لا يكون عبر سيطرة قسد على مساحات واسعة

وشدد أحمد الشرع، على أن القضية الكردية في سوريا لا يمكن حلها من خلال فرض أمر واقع عسكري أو سيطرة قسد على مساحات شاسعة من الأراضي السورية، مؤكدًا أن هذا النهج لا يخدم الأكراد ولا السوريين عمومًا، بل يكرّس واقع الانقسام ويزيد من تعقيد المشهد السياسي والأمني.

وأشار إلى أن الحل يجب أن يكون وطنيًا شاملًا، في إطار الدولة السورية ومؤسساتها، وبما يضمن حقوق جميع المواطنين دون استثناء أو تمييز.

اتفاق مارس وحقوق الأكراد بين النص والتطبيق

وفي هذا السياق، أكد الرئيس السوري أن اتفاق مارس يضمن حقوق الأكراد بشكل واضح ضمن الدولة السورية، إلا أن قسد، بحسب تعبيره، لم تتخذ أي خطوة عملية لتنفيذ هذا الاتفاق أو ترجمة بنوده على الأرض، ما يثير تساؤلات حول نواياها الحقيقية واستعدادها للانخراط في حل سياسي جاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشرع أحمد الشرع ثروات سوريا سوريا قسد قوات سوريا الديمقراطية العمال الكردستاني الرئيس السوري

مواد متعلقة

الشرع متهما "قسد" بتوسيع مناطق سيطرتها: سوريا لا تحتاج لإراقة قطرة دم

الجيش السوري يعلن إحباط عملية تفجير لـ "قسد" في حلب

حكمت الهجري: تقسيم سوريا وبناء مناطق حكم ذاتي هو الحل لمستقبل أفضل للأقليات

أحمد الشرع: العلاقة السورية المصرية ليست ترفا وإنما هي واجب
ads

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا، 60 دقيقة بلا أهداف بين المغرب ونيجيريا في قبل نهائي الكان

آرسنال يفوز على تشيلسي 2/3 في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو

شوط أول سلبي بين مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا (صور)

أمم أفريقيا، استمرار التعادل السلبي بين مصر والسنغال بعد مرور 30 دقيقة

أمن الدقهلية يكشف غموض العثور على طفل نهشته الكلاب في أرض زراعية بنبروه

كأس ملك إسبانيا، ريال مدريد يتعادل مع ألباسيتي 1/1 في الشوط الأول

أمم أفريقيا، تعادل سلبي بين المغرب ونيجيريا في الشوط الأول

دفاع منتخب مصر يواصل الصمود أمام هجوم السنغال بعد 75 دقيقة

خدمات

المزيد

هل يتيح التجاري الدولي بطاقات ماستر كارد على تطبيق آبل باي؟

سعر صرف الدولار أمام الليرة في مصرف سوريا المركزي بختام التعاملات

سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ديربي لندن، أرقام مواجهات آرسنال وتشيلسي قبل نصف نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع الأذان في المنام وعلاقته بالتوبة من ارتكاب الأخطاء

مفتي الجمهورية يحدد مسافة قصر الصلاة للمسافر بالكيلومتر

أمين الفتوى يوضح أسرارا جديدة عن رحلة الإسراء والمعراج (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية