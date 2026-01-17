السبت 17 يناير 2026
خارج الحدود

القوات السورية تدخل قرية جفيرة شرقي حلب

قسد
قسد
أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية أن قوات الجيش تدخل قرية جفيرة شرق حلب القريبة من مدينة الطبقة، وهي إحدى المناطق التي سيطر عليها تنظيم قسد يوم سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر الأول 2024.

الجيش السوري يعلن السيطرة العسكرية الكاملة على دير حافر

وقالت هيئة عمليات الجيش السوري إنها سيطرت عسكريا على مدينة دير حافر بشكل كامل بعد انسحاب قوات قسد، مؤكدة أن قوات الجيش تعمل على تأمين مدينة دير حافر وتمشيطها من الألغام.

 الولايات المتحدة تهدد سوريا بإعادة فرض العقوبات بسبب "قسد"

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلًا عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم أن الولايات المتحدة تهدد سوريا بعودة العقوبات في حال توسيع العمليات ضد تشكيلات "قسد".

وجاء في تقرير الصحيفة: "هددت السلطات الأمريكية باستئناف العمل بالعقوبات بموجب قانون قيصر ضد الحكومة السورية، في حال قامت دمشق بشن هجوم أكبر نطاقًا".

وأشار التقرير إلى أن إدارة الولايات المتحدة قلقة من أن الهجوم الجديد للجيش السوري على التشكيلات الكردية قد يتحول إلى حملة أوسع نطاقًا "ضد الميليشيات المدعومة أمريكيًّا، مما يهدد بزعزعة استقرار سوريا وزيادة الانقسام بين اثنين من أهم شركاء الولايات المتحدة في مجال الأمن الذين يحاربون تنظيم الدولة الإسلامية".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع السورية وقف الضربات على مواقع التشكيلات الكردية في منطقة دير حافر في ضوء قرار قوات سوريا الديمقراطية سحب قواتها من الضفة الغربية لنهر الفرات في محافظة حلب.

الجريدة الرسمية