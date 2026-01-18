الأحد 18 يناير 2026
محافظات

إزالة 23 تعدّيا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الإسماعيلية(صور)

جانب من حالات الازالة،
جانب من حالات الازالة، فيتو
تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، انطلاق أعمال المرحلة الأولى من الموجة 28 لحملة إزالة التعديات من مقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الإسماعيلية، والتي يتم تنفيذها بإشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية. 

محافظ الإسماعيلية يتفقد زراعات الفراولة بالقنطرة غرب ويشيد بالمحصول (صور)

محافظ الإسماعيلية يفتتح مدرسة التحرير للتعليم الأساسي بالقنطرة غرب (صور)

 

تنفيذ إزالة لعدد من الحالات المخالفة 

 

وشهدت محافظة الإسماعيلية تنفيذ إزالة لعدد ٢٣ حالة تعدٍّ على مساحة ١٣ فدانا و٧ قراريط و١٩ سهما و١٣٠٧٤ م٢، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة ٢٨، والتي نُفذت بجميع مراكز ومدن وأحياء محافظة الإسماعيلية، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية، ونوابهم، وممثلي جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون. 
 

جانب من حالات الازالة،
جانب من حالات الازالة، فيتو
جانب من حالات الازالة، فيتو
جانب من حالات الازالة، فيتو
جانب من حالات الازالة، فيتو
جانب من حالات الازالة، فيتو

 

وتمثلت أعمال الإزالة في تنفيذ إزالة لعدد ٧ حالات تعدٍّ لمتغير غير قانوني على مساحة ٤٩٢٤ مترا مربعا، كما تنفيذ إزالة لعدد ٤ حالات تعدٍّ على أراضي زراعية أملاك دولة على مساحة ١٣ فدانا و٧ قراريط و١٩ سهما.

هذا إلى جانب تنفيذ إزالة لعدد ١٢ حالة تعدٍّ على أراضي أملاك دولة بولاية التعمير على مساحة ٨١٥٠ متر مربع. 

جانب من حالات الازالة، فيتو
جانب من حالات الازالة، فيتو
جانب من حالات الازالة، فيتو
جانب من حالات الازالة، فيتو
جانب من حالات الازالة، فيتو
جانب من حالات الازالة، فيتو

الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات 

 

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

 

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

 

ومن الجدير ذكره، أن الموجة ٢٨ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، ويجرى تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من ١٠ حتى ٣٠ يناير ٢٠٢٦، والمرحلة الثانية في الفترة من ٧ حتى ٢٧ فبراير ٢٠٢٦ والمرحلة الثالثة في الفترة من ٧ حتى ٢٧ مارس ٢٠٢٦.

الجريدة الرسمية