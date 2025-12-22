الإثنين 22 ديسمبر 2025
محافظات

محافظ الإسماعيلية يهنئ محافظ بورسعيد ومواطنيها بعيدهم القومي

اللواء أكرم محمد
اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، فيتو
قدم اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، التهنئة للواء محب حبشي خليل محافظ بورسعيد، ومواطني المحافظة؛ بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

 

اقتصادية قناة السويس توقع عقد شركة (بيتكيرن) للصناعات الغذائية بالسخنة

محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيس الاتحادين المصري والعربي للووشو كونغ فو

 

برقية تهنئة لمحافظ بورسعيد وشعبها

وأرسل "أكرم" برقية تهنئة جاء نصها "يسعدني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة الإسماعيلية، بخالص التهاني القلبية وأرق الأمنيات بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظتكم الموقرة. 

 

مضيفًا: "أتمنى لكم ولمواطني بورسعيد العريق مزيدًا من التقدم والازدهار، وأدعو المولى عز وجل أن يوفقنا جميعًا إلى ما فيه خير ورفعة لمصرنا الغالية في ظل القيادة الحكيمة  للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية".  

 

بورسعيد تحتفل بعيدها القومي غدا 

وتحتفل محافظة بورسعيد غدًا الثلاثاء ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٥، بالعيد القومي الـ٦٩، ذكرى جلاء آخر جندي عن المدينة الباسلة في ١٩٥٦. 

 

وكان اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد عقد اجتماعًا مع كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري مكتبه بمقر ديوان عام محافظة بورسعيد بحضور رجب عبد القادر والحسيني أبو قمر نائبا رئيس النادي.

 

اجتماع محافظ بورسعيد وكامل أبو علي

وخلال الاجتماع استعرض كامل أبو علي كافة المستجدات داخل النادي المصري خلال الفترة الأخيرة سواء على المستوى الفني أو على المستوى الإداري خاصة مع قرار المجلس الأخير بتأسيس شركة النادي المصري للاستثمار الرياضي والتي ستتيح للنادي المصري أفاقًا أرحب يسهم في تنمية موارد النادي المصري المادية بما يتناسب مع متطلباته المادية المتزايدة.

وأعرب اللواء محب حبشي عن استمرار دعم محافظة بورسعيد للنادي المصري خاصة خلال تلك الفترة التي ستشهد افتتاح مجمع ملاعب السيد متولي بعد تطويره وكذلك مع قرب الانتهاء من إنشاء مشروع النادي المصري الجديد.

