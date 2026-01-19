الإثنين 19 يناير 2026
صحة ومرأة

قناع النشا لتفتيح وترطيب البشرة فى الشتاء

مع قدوم فصل الشتاء تتعرض البشرة للجفاف والبهتان بسبب البرودة، وقلة شرب الماء، واستخدام السخانات التي تؤدي إلى فقدان الجلد لرطوبته الطبيعية.

لذلك تبحث الكثير من السيدات عن حلول طبيعية وآمنة للعناية بالبشرة دون اللجوء إلى المنتجات الكيميائية، ويعد قناع النشا من أفضل الوصفات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة، وترطيبها بعمق، ومنحها النضارة والنعومة خاصة خلال فصل الشتاء.

قناع النشاء لتفتيح وترطيب البشرة 

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، قناع النشاء لتفتيح وترطيب البشرة وتعزيز نضارتها فى الشتاء.

المكونات:

ملعقة كبيرة نشا

ملعقة صغيرة ماء ورد

ملعقة صغيرة حليب أو زبادي

نصف ملعقة صغيرة عسل نحل طبيعي

طريقة التحضير:

  • في وعاء نظيف، اخلطي النشا مع الحليب أو الزبادي جيدا.
  • أضيفي ماء الورد والعسل وامزجي حتى تحصلي على خليط ناعم ومتجانس.
  • اغسلي وجهك جيدا بماء فاتر لغلق المسام من الأتربة.
  • وزعي القناع على الوجه والرقبة مع تجنب منطقة العين.
  • اتركي القناع لمدة 15–20 دقيقة حتى يجف جزئيا.
  • اشطفي وجهك بالماء الفاتر ثم البارد لغلق المسام.
  • رطبي بشرتك بكريم مرطب مناسب.

قناع النشا وماء الورد لنضارة فورية

المكونات:

ملعقة نشا

ملعقة ماء ورد

الطريقة:

  • اخلطي المكونات وضعيها على البشرة لمدة 15 دقيقة.
  • يمنح هذا القناع انتعاش فوري وإشراقة طبيعية خاصة قبل المناسبات.
قناع النشا والعسل لترطيب عميق

  • يعد هذا القناع مثالي للبشرة شديدة الجفاف في الشتاء

المكونات:

ملعقة نشا

ملعقة عسل نحل

بضع قطرات ماء دافئ

الفوائد:

  • تغذية البشرة بعمق.
  • علاج الجفاف والتقشر.
  • منح البشرة نعومة فائقة ولمعان صحي.
  • يفضل استخدام قناع النشا مرتين أسبوعيا.
  • للبشرة الحساسة مرة واحدة أسبوعيا.
    يجب المداومة للحصول على نتائج واضحة وآمنة.

نصائح مهمة قبل استخدام قناع النشا

  • إجراء اختبار حساسية على جزء صغير من الجلد.
  • استخدام نشا طبيعي ونقي.
  • ترطيب البشرة بعد القناع مباشرة.
  • شرب كمية كافية من الماء للحفاظ على ترطيب البشرة من الداخل.
  • تجنب التعرض للهواء البارد مباشرة بعد القناع.
اصنعيه بنفسك، كريم طبيعي لترطيب البشرة الجافة في الشتاء

أوقات وضع الماسكات الطبيعية على البشرة وأهمية اختيار التوقيت

