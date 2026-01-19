اصنعيه بنفسك، كريم طبيعي لترطيب البشرة الجافة في الشتاء

18 حجم الخط

تعاني معظم الفتيات من جفاف البشرة في فصل الشتاء نتيجة انخفاض درجات الحرارة، والرياح الباردة، وقلة شرب الماء، واستخدام المياه الساخنة بكثرة.

ويظهر الجفاف في صورة خشونة، وتشققات، وبهتان في لون البشرة، وأحيانا حكة مزعجة، لذلك يجب استخدام كريم طبيعي مرطب لأنه من أفضل الحلول الآمنة والفعالة للحفاظ على نعومة البشرة وحمايتها من التلف، خاصة لمن يفضلون الابتعاد عن المنتجات الكيميائية.

كريم طبيعي لترطيب البشرة الجافة فى الشتاء

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، طريقة عمل كريم طبيعي لترطيب البشرة الجافة فى الشتاء.

المكونات:-

ملعقتان كبيرتان من زبدة الشيا الخام

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو

ملعقتان كبيرتان من جل الألوفيرا

كبسولة واحدة من زيت فيتامين E

طريقة التحضير:

ضعي زبدة الشيا وزيت جوز الهند في حمام مائي حتى يذوبا تماما دون غليان.

ارفعي الخليط من على النار واتركيه ليبرد قليلا.

أضيفي زيت اللوز الحلو وامزجي جيدا.

أضيفي جل الألوفيرا وزيت فيتامين E مع التقليب المستمر.

استخدمي الخلاط اليدوي أو المضرب الكهربائي لخفق الخليط حتى يصبح كريم ناعم ومتجانس.

ضعي الكريم في عبوة نظيفة ومحكمة الغلق.

يستخدم الكريم مرتين يوميا صباحا ومساء.

يفضل وضعه بعد غسل الوجه أو الاستحمام مباشرة.

دلكي البشرة بحركات دائرية حتى تمتصه تماما.

مناسب للوجه، واليدين، والقدمين.

لنتائج أفضل، احرصي على شرب كمية كافية من الماء يوميا.

تجنبي غسل الوجه بالماء الساخن.

استخدمي واقي الشمس حتى في الشتاء.

قومي بتقشير البشرة مرة أسبوعيا لإزالة الجلد الميت.

اختبري الكريم على جزء صغير من الجلد قبل الاستخدام.

يمكن حفظ الكريم في مكان بارد وجاف لمدة 2 إلى 3 أسابيع، ويفضل استخدام ملعقة نظيفة عند الاستعمال للحفاظ عليه من التلف.

