اصنعيها بنفسك، كريمات ترطيب البشرة من مواد طبيعية

كريمات ترطيب البشرة من مواد طبيعية، في ظل ازدياد الوعي بأهمية العناية بالبشرة والاهتمام بالمكونات المستخدمة في مستحضرات التجميل، اتجهت الكثير من النساء والفتيات إلى استخدام المواد الطبيعية لصنع كريمات ترطيب آمنة وفعالة في المنزل، بعيدًا عن المنتجات الصناعية التي قد تحتوي على مواد كيميائية ضارة أو مسببة للحساسية.



ويمثل الكريم المرطب أحد أهم خطوات العناية اليومية بالبشرة، حيث يساعد في الحفاظ على نعومتها، ومرونتها، وتوازنها المائي، كما يقيها من الجفاف والتشقق، لا سيما في فصول الشتاء أو مع التعرض المستمر لأشعة الشمس أو المكيفات.



أكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن صنع كريمات الترطيب من المواد الطبيعية المتوفرة حولنا وتقدمها لنا الطبيعة يعكس وعيًا صحيًا متزايدًا بأهمية ما نضعه على بشرتنا، فهي ليست فقط وسيلة فعالة للعناية اليومية بل أيضًا طريقة للعودة إلى الطبيعة والبساطة.



فوائد استخدام كريمات الترطيب الطبيعية:

وتستعرض خبيرة العناية بالبشرة، أهم فوائد كريمات الترطيب المصنوعة من المواد الطبيعية، في السطور التالية.



خالية من المواد الكيميائية: المكونات الطبيعية غالبًا ما تكون آمنة على الجلد، ولا تسبب تهيجًا أو حساسية، مما يجعلها مناسبة حتى للبشرة الحساسة.

تغذية عميقة للبشرة: الزيوت الطبيعية مثل زيت جوز الهند، وزبدة الشيا، وزيت اللوز، مليئة بالأحماض الدهنية والفيتامينات التي تعزز من صحة البشرة.

فعالة من حيث التكلفة: تحضير الكريمات في المنزل يعد أكثر توفيرًا مقارنة بشراء المنتجات التجارية.

قابلة للتخصيص: يمكن تعديل المكونات لتناسب نوع البشرة واحتياجاتها المختلفة.

صديقة للبيئة: لا تحتوي على عبوات بلاستيكية ضارة، ويمكن تخزينها في أوعية زجاجية قابلة لإعادة الاستخدام.

كريمات ترطيب طبيعية

أشهر المكونات الطبيعية المستخدمة في ترطيب البشرة:



وتقدم خبيرة العناية بالبشرة، أفضل المكونات الطبيعية التي يمكنك الاستعانة بها في صنع كريمك المرطب بنفسك.

1. زبدة الشيا

مستخلصة من جوز شجرة الشيا الإفريقية.

غنية بفيتامين A وE، وتمنح ترطيبًا مكثفًا ونعومة.

تعزز إنتاج الكولاجين الطبيعي.

2. زيت جوز الهند

له خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات.

يمنح البشرة ملمسًا ناعمًا ولمعانًا طبيعيًا.

يناسب جميع أنواع البشرة، خصوصًا الجافة.

3. زيت اللوز الحلو

غني بفيتامين E، ويساعد على تنعيم البشرة وتفتيحها.

مفيد للبشرة الحساسة والمعرضة للتهيج.

4. جل الألوفيرا

مرطب خفيف غير دهني.

يهدئ التهابات البشرة، ويعزز تجدد الخلايا.

مناسب للبشرة الدهنية والمختلطة.

5. شمع العسل

يعطي الكريم قوامًا كثيفًا ومتماسكًا.

يشكل طبقة حماية خفيفة على الجلد، دون أن يسد المسام.

6. ماء الورد

يستخدم كعنصر مائي في الكريمات.

يهدئ البشرة ويمنحها رائحة عطرة طبيعية.

وصفات منزلية لتحضير كريمات ترطيب طبيعية



والآن يمكنك صنع كريمك المرطب بنفسك، بالاستعانة بالوصفات التالية:



الوصفة الأولى: كريم زبدة الشيا وزيت جوز الهند

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من زبدة الشيا.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

بضع قطرات من زيت اللافندر العطري (اختياري).

الطريقة:

في حمام مائي ساخن، تُذوّب زبدة الشيا مع زيت جوز الهند حتى يمتزجا تمامًا.

تُزال من على النار، ثم يُضاف زيت اللوز وزيت اللافندر.

تُترك لتبرد قليلًا ثم تُخفق باستخدام خلاط يدوي حتى يصبح القوام كريميًا.

تُوضع في وعاء زجاجي نظيف، وتُحفظ في مكان بارد وجاف.

الاستخدام:

ضعي كمية صغيرة على البشرة بعد الاستحمام مباشرة أو قبل النوم، مع التدليك بحركات دائرية.

الوصفة الثانية: كريم الألوفيرا وماء الورد

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.

ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا أو زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

كبسولة فيتامين E (اختياري).

الطريقة:

يُمزج جل الألوفيرا مع ماء الورد جيدًا.

يُضاف الزيت بالتدريج مع التحريك المستمر.

تُفرغ كبسولة فيتامين E على الخليط، ويُخلط جيدًا.

يُحفظ الكريم في عبوة محكمة الإغلاق في الثلاجة.

الاستخدام:

مناسب للبشرة الدهنية والمختلطة، ويُستخدم صباحًا ومساءً بعد غسل الوجه.

الوصفة الثالثة: كريم شمع العسل وزيت الزيتون

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من شمع العسل المبشور.

4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من زيت الورد أو زيت اللافندر.

الطريقة:

يُذوّب شمع العسل مع زيت الزيتون في حمام مائي حتى يصبح سائلًا.

يُضاف الزيت العطري، ويُحرّك حتى يمتزج.

يُترك ليبرد قليلًا، ثم يُسكب في برطمان معقم.

يُترك حتى يتماسك تمامًا.

الاستخدام:

مثالي لليدين والمناطق الجافة مثل الكوعين والكعبين.

كريمات من صنعك

نصائح مهمة عند استخدام كريمات الترطيب الطبيعية:

احرصي على نظافة الأدوات المستخدمة لتجنب نمو البكتيريا.

اختبري الكريم على جزء صغير من الجلد (مثل باطن المعصم) قبل استخدامه على الوجه للتأكد من عدم وجود تحسس.

خزني الكريمات في عبوات زجاجية معقمة وبعيدة عن الضوء والحرارة.

استخدميها خلال فترة لا تتجاوز شهرًا واحدًا لأنها خالية من المواد الحافظة.

امزجي الكريمات بزيوت عطرية بحذر، واحرصي ألا تتجاوز الكمية 1% من المزيج لتجنب التهيج.

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