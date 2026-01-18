طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يؤدون اليوم امتحاني اللغة الإنجليزية والكمبيوتر

18 حجم الخط

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، امتحاني مادتي اللغة الإنجليزية والكمبيوتر، وذلك ضمن جدول امتحانات الفصل الدراسي الحالي، في إطار منظومة تعليمية تستهدف تحقيق الانضباط وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.



استعدادات تعليم الجيزة للامتحانات

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة لانعقاد الامتحانات، حيث تم تجهيز اللجان الامتحانية بكافة الإدارات التعليمية، والتأكد من توافر الإضاءة والتهوية المناسبة داخل اللجان، فضلًا عن مراجعة إجراءات السلامة والأمن، بما يضمن توفير بيئة ملائمة للطلاب تساعدهم على التركيز أثناء أداء الامتحانات.



وأكدت المديرية التنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة لتأمين مقار اللجان وخطوط سير أوراق الأسئلة والإجابات، مع التشديد على الالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية المنظمة للعمل داخل اللجان، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي وسائل إلكترونية قد تُستخدم في الغش.



كما شددت على اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي محاولات للإخلال بنظام الامتحانات، في إطار الحرص على تحقيق مبدأ العدالة بين الطلاب، مع التأكيد على دور الملاحظين ورؤساء اللجان في المتابعة المستمرة والتعامل الفوري مع أي طارئ.



ويأتي امتحان اليوم بعد أن أدى الطلاب أمس امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية، وسط متابعة مستمرة من قيادات التعليم بالمحافظة، الذين حرصوا على الاطمئنان على انتظام سير العملية الامتحانية والاستماع لملاحظات الطلاب داخل اللجان.



وتعد امتحانات الشهادة الإعدادية مرحلة فاصلة في المسار التعليمي للطلاب، حيث يتحدد على أساس نتائجها نوعية التعليم الثانوي الذي سيلتحق به الطالب، سواء التعليم العام أو الفني، وهو ما يضاعف من أهمية توفير مناخ امتحاني منضبط يحقق مصلحة الطلاب ويعكس الجهود المبذولة لتطوير العملية التعليمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.