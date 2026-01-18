الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ الجيزة يبحث مع أعضاء البرلمان الجدد خريطة عمل مشتركة لخدمة المواطنين

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
18 حجم الخط
ads

استقبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد عن محافظة الجيزة، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة فوزهم في الاستحقاقات البرلمانية الأخيرة، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجهاز التنفيذي والسلطة التشريعية خلال المرحلة المقبلة بما يحقق مصالح المواطنين.
 

تكامل الأدوار بين أعضاء مجلسي النواب

وخلال اللقاء، أكد محافظ الجيزة أهمية تكامل الأدوار بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب تنسيقًا مستمرًا وتواصلًا فعالًا من أجل سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الصحة، والتعليم، والطرق، والمرافق، والنظافة، والإسكان.
 

وأوضح المحافظ أن محافظة الجيزة تولي اهتمامًا بالغًا بملفات التنمية المحلية وتحسين جودة الحياة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن أعضاء البرلمان يمثلون حلقة الوصل الأساسية بين المواطن والجهات التنفيذية.

من جانبهم، أعرب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد عن تقديرهم لحفاوة الاستقبال، مؤكدين حرصهم على التعاون الكامل مع محافظة الجيزة والعمل بروح الفريق الواحد، لوضع خريطة عمل مشتركة تستهدف تلبية احتياجات المواطنين، ودعم خطط التنمية، ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية والخدمية داخل نطاق المحافظة.
 

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بين محافظ الجيزة وأعضاء البرلمان لمتابعة الملفات ذات الأولوية، والتعامل السريع مع شكاوى المواطنين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي وتحسين مستوى المعيشة لأهالي الجيزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاجهزة اعضاء مجلسي النواب والشيوخ المهندس عادل النجار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة تنفيذ المشروعات القومية عادل النجار محافظ الجيزة مجلسي النواب والشيوخ

مواد متعلقة

إعلان أسماء الفائزين بوحدات مشروع 50 بيتا ريفيا بقرية القصر بالواحات البحرية

طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يشكون صعوبة سؤال القصة في امتحان اللغة الإنجليزية (فيديو)

طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يؤدون اليوم امتحاني اللغة الإنجليزية والكمبيوتر

جدل واسع في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية.. إلغاء 3 أسئلة من امتحان العربي بالمنوفية.. وشكاوي متكررة من صعوبة أسئلة «MCQ».. غرف عمليات بالمديريات لرصد الشكاوى

ضبط طيور وحيوانات برية محظور تداولها بسوق ديانا بالأزبكية

طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة: امتحان العربي سهل والدين متوسط (فيديو)

التعليم: أكثر من 2 مليون طالب سجلوا استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية

التعليم تطمئن أولياء الأمور على لجان امتحانات الشهادة الإعدادية (صور)
ads

الأكثر قراءة

15 دقيقة سلبية بين السنغال والمغرب في نهائي كأس الأمم الأفريقية

الدوري السعودي، نيوم يتقدم على الهلال 0/1 في الشوط الأول

بث مباشر، حفل نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025

دار الإفتاء: الثلاثاء غرة شهر شعبان لعام 1447 هجريًّا

السكة الحديد: اتخاذ الإجراءات القانونية لإلغاء حجز تذاكر القطارات عبر "فوري"

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

إعلان أسماء الفائزين بوحدات مشروع 50 بيتا ريفيا بقرية القصر بالواحات البحرية

طن الألومنيوم يسجل 3,140 آلاف دولار في بورصة لندن للمعادن اليوم الأحد

خدمات

المزيد

طن الألومنيوم يسجل 3,140 آلاف دولار في بورصة لندن للمعادن اليوم الأحد

أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء بختام تعاملات اليوم الأحد

أسعار 9 عملات عربية وأجنبية بالمركزي المصرى اليوم الأحد

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي بختام تعاملات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى يكون تعدد الزوجات مباحًا شرعًا؟ أزهري يوضح

مفتي الجمهورية يوضح حكم تمويل شراء الآلات الصناعية عن طريق البنوك

أزهري: حرمان الورثة من الميراث باطل شرعا ويغلق أبواب الجنة

المزيد
الجريدة الرسمية