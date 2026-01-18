محافظ الجيزة يبحث مع أعضاء البرلمان الجدد خريطة عمل مشتركة لخدمة المواطنين

18 حجم الخط

استقبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد عن محافظة الجيزة، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة فوزهم في الاستحقاقات البرلمانية الأخيرة، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجهاز التنفيذي والسلطة التشريعية خلال المرحلة المقبلة بما يحقق مصالح المواطنين.



تكامل الأدوار بين أعضاء مجلسي النواب

وخلال اللقاء، أكد محافظ الجيزة أهمية تكامل الأدوار بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب تنسيقًا مستمرًا وتواصلًا فعالًا من أجل سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الصحة، والتعليم، والطرق، والمرافق، والنظافة، والإسكان.



وأوضح المحافظ أن محافظة الجيزة تولي اهتمامًا بالغًا بملفات التنمية المحلية وتحسين جودة الحياة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن أعضاء البرلمان يمثلون حلقة الوصل الأساسية بين المواطن والجهات التنفيذية.

من جانبهم، أعرب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد عن تقديرهم لحفاوة الاستقبال، مؤكدين حرصهم على التعاون الكامل مع محافظة الجيزة والعمل بروح الفريق الواحد، لوضع خريطة عمل مشتركة تستهدف تلبية احتياجات المواطنين، ودعم خطط التنمية، ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية والخدمية داخل نطاق المحافظة.



وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بين محافظ الجيزة وأعضاء البرلمان لمتابعة الملفات ذات الأولوية، والتعامل السريع مع شكاوى المواطنين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي وتحسين مستوى المعيشة لأهالي الجيزة.

