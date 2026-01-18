الأحد 18 يناير 2026
محافظ الجيزة يتابع استعدادات كأس العالم للقوة البدنية بمنطقة الهرم

استقبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بمكتبه اليوم اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصرى للقوة البدنية، وذلك لبحث سبل التنسيق والاستعدادات النهائية لقرب انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من بطولة كأس العالم للقوة البدنية، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير الجاري بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة بمشاركة 30 دولة من مختلف دول العالم.

وخلال اللقاء أكد محافظ الجيزة أن استضافة مثل هذه البطولات الدولية الكبرى يعكس مكانة مصر الرياضية وقدرتها على تنظيم الفعاليات العالمية، مشيرًا إلى أن محافظة الجيزة تولي اهتمامًا خاصًا بتوفير كافة أوجه الدعم اللوجستي والتنظيمي لإنجاح البطولة وخروجها بالشكل المشرف الذي يليق باسم مصر ومكانتها الإقليمية والدولية.
 

استثمار إقامة البطولة في الترويج السياحي 

وشدد المحافظ على ضرورة استثمار إقامة البطولة في الترويج السياحي للمحافظة خاصة منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير وإبراز ما تتمتع به الجيزة من مقومات سياحية وتاريخية فريدة بما يسهم في دعم الحركة السياحية وتنشيط الاقتصاد المحلي.

وكلف محافظ الجيزة مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وتقديم كافة أوجه الدعم الفني والتنظيمي اللازمة لإخراج البطولة بالشكل اللائق مع إعداد تقرير متكامل يتضمن الاستعدادات النهائية وخطط التنظيم بما يضمن نجاح فعاليات بطولة كأس العالم للقوة البدنية وتحقيق أعلى معدلات الانضباط والسلامة.

من جانبه أعرب اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوة البدنية عن خالص شكره وتقديره لمحافظ الجيزة على دعمه الكامل وتعاونه المستمر، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل عنصرًا رئيسيًا في نجاح البطولة وتنظيمها وفق المعايير الدولية بما يحقق أهدافها الرياضية ويعزز صورة مصر أمام الوفود المشاركة.

حضر اللقاء الدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة وعدد من أعضاء الاتحاد المصرى للقوة البدنية.

