أخبار مصر

طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يشكون صعوبة سؤال القصة في امتحان اللغة الإنجليزية (فيديو)

طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية
أعرب طلاب الشهادة الإعدادية بمدرسة الشهيد العميد أحمد محمد سيد إبراهيم بالجيزة عن آرائهم عقب أدائهم امتحاني اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، حيث سادت حالة من الارتياح النسبي بين الطلاب حول مستوى الامتحانات.

وأكد عدد كبير من الطلاب أن امتحان اللغة الإنجليزية جاء في مستوى الطالب المتوسط، وأن أغلب الأسئلة كانت واضحة ومباشرة، باستثناء سؤال القصة، الذي وصفه الطلاب بأنه الأصعب ضمن ورقة الامتحان، حيث احتاج إلى تركيز عالٍ وفهم دقيق لأحداث القصة وترتيبها، وهو ما شكل تحديًا لبعض الطلاب، خاصة ممن لم يركزوا على مراجعة أجزاء القصة بشكل كافٍ قبل الامتحان. 

وأشار طلاب آخرون إلى أن أسئلة الجرامر والاختيار من متعدد وقطعة الفهم جاءت سهلة وواضحة، ولم تتضمن تعقيدات أو أفكارًا غير متوقعة، مؤكدين أن الامتحان التزم بمواصفات الورقة الامتحانية المقررة من وزارة التربية والتعليم، كما راعى الفروق الفردية بين الطلاب.

امتحان الحاسب الآلي متوسط

وفيما يتعلق بامتحان الحاسب الآلي، أكد الطلاب أن الامتحان جاء بمستوى متوسط، حيث تضمن أسئلة مباشرة من المنهج الدراسي، خاصة في أجزاء مكونات الحاسب، والبرامج الأساسية، واستخداماتها، إلى جانب بعض الأسئلة التي احتاجت إلى فهم وليس حفظًا فقط. وأوضح عدد من الطلاب أن الوقت المخصص للامتحان كان كافيًا للإجابة والمراجعة دون ضغط. 

من جانبهم، أعرب أولياء الأمور عن ارتياحهم لمستوى الامتحانات، مشيدين بحرص المدرسة والإدارة التعليمية على توفير مناخ هادئ ومنظم داخل اللجان، مما ساعد الطلاب على التركيز وأداء الامتحانات بشكل أفضل.
 

يذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية تُعد مرحلة مهمة في المسار التعليمي للطلاب، حيث تحدد توجهاتهم التعليمية المستقبلية، وسط متابعة مستمرة من وزارة التربية والتعليم لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. 

وتستمر امتحانات الفصل الدراسي الحالي وسط إجراءات تنظيمية مشددة، مع التأكيد على الالتزام بالتعليمات داخل اللجان، وتوفير الدعم اللازم للطلاب حتى انتهاء ماراثون الامتحانات.

