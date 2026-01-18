إعلان أسماء الفائزين بوحدات مشروع 50 بيتا ريفيا بقرية القصر بالواحات البحرية

18 حجم الخط

أعلنت مدينة ومركز الواحات البحرية بمحافظة الجيزة عن أسماء الفائزين بالوحدات السكنية ضمن مشروع 50 بيتا ريفيا بقرية القصر، وذلك عقب الانتهاء من إجراءات القرعة العلنية التي أُجريت وفقًا للقواعد المنظمة للمشروع.



استكمال إجراءات التعاقد

ودعت الوحدة المحلية لمدينة الواحات البحرية الفائزين بوحدات مشروع 50 بيتا ريفيا إلى التوجه في أقرب وقت إلى إدارة تنظيم التعاقدات، لاستكمال إجراءات التعاقد الرسمية وسداد رسوم مقدم الوحدة السكنية، وذلك خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ إجراء القرعة.

وأكدت رئاسة مركز الواحات البحرية للمشروع أنه في حال عدم الالتزام بالمدة الزمنية المحددة لاستكمال التعاقد وسداد المقدم، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقًا للوائح والقواعد المنظمة لمشروع الإسكان الريفي.



ويأتي مشروع 50 بيتا ريفيا بقرية القصر في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية ملائمة ودعم الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة بالمناطق الريفية.

