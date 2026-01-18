الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

إعلان أسماء الفائزين بوحدات مشروع 50 بيتا ريفيا بقرية القصر بالواحات البحرية

الواحات البحرية
الواحات البحرية
18 حجم الخط
ads

أعلنت مدينة ومركز الواحات البحرية بمحافظة الجيزة عن أسماء الفائزين بالوحدات السكنية ضمن مشروع 50 بيتا ريفيا بقرية القصر، وذلك عقب الانتهاء من إجراءات القرعة العلنية التي أُجريت وفقًا للقواعد المنظمة للمشروع.
 

استكمال إجراءات التعاقد

ودعت الوحدة المحلية لمدينة الواحات البحرية الفائزين بوحدات مشروع 50 بيتا ريفيا إلى التوجه في أقرب وقت إلى إدارة تنظيم التعاقدات، لاستكمال إجراءات التعاقد الرسمية وسداد رسوم مقدم الوحدة السكنية، وذلك خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ إجراء القرعة.

وأكدت رئاسة مركز الواحات البحرية للمشروع أنه في حال عدم الالتزام بالمدة الزمنية المحددة لاستكمال التعاقد وسداد المقدم، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقًا للوائح والقواعد المنظمة لمشروع الإسكان الريفي.
 

ويأتي مشروع 50 بيتا ريفيا بقرية القصر في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية ملائمة ودعم الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة بالمناطق الريفية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استكمال إجراءات التعاقد بمحافظة الجيزة بالواحات البحرية محافظة الجيزة مدينة الواحات البحرية مركز الواحات البحرية مدينة الواحات المناطق الريفية الواحات البحرية

مواد متعلقة

طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يشكون صعوبة سؤال القصة في امتحان اللغة الإنجليزية (فيديو)

طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يؤدون اليوم امتحاني اللغة الإنجليزية والكمبيوتر

جدل واسع في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية.. إلغاء 3 أسئلة من امتحان العربي بالمنوفية.. وشكاوي متكررة من صعوبة أسئلة «MCQ».. غرف عمليات بالمديريات لرصد الشكاوى

ضبط طيور وحيوانات برية محظور تداولها بسوق ديانا بالأزبكية

طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة: امتحان العربي سهل والدين متوسط (فيديو)

التعليم: أكثر من 2 مليون طالب سجلوا استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية

التعليم تطمئن أولياء الأمور على لجان امتحانات الشهادة الإعدادية (صور)

تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية في عدة محافظات، والتعليم تحذر
ads

الأكثر قراءة

دار الإفتاء: الثلاثاء غرة شهر شعبان لعام 1447 هجريًّا

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

إعلان أسماء الفائزين بوحدات مشروع 50 بيتا ريفيا بقرية القصر بالواحات البحرية

طن الألومنيوم يسجل 3,140 آلاف دولار في بورصة لندن للمعادن اليوم الأحد

كنت عايز أحرق قلب أبوهم عليهم، التفاصيل الكاملة لواقعة مقتل 3 أطفال بالمنوفية

تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع وفد من رجال الأعمال الكنديين (صور)

شاهد غرفة ملابس منتخب المغرب قبل مواجهة السنغال بنهائي كأس الأمم الأفريقية

خدمات

المزيد

طن الألومنيوم يسجل 3,140 آلاف دولار في بورصة لندن للمعادن اليوم الأحد

أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء بختام تعاملات اليوم الأحد

أسعار 9 عملات عربية وأجنبية بالمركزي المصرى اليوم الأحد

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي بختام تعاملات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تحذر من «تريند الشاي»: سلامتك أهم

خطر بلا وعي، الإفتاء تحذر من سلوكيات مؤذية متداولة على مواقع التواصل

تعرف على فضل صيام شهر شعبان وأفضل الأدعية والأعمال المستحبة فيه

المزيد
الجريدة الرسمية