وزيرة التنمية المحلية: انطلاق الأسبوع التدريبي الـ24 من الخطة السنوية لمركز سقارة

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن انطلاق برامج الأسبوع التدريبي الرابع والعشرون من الخطة التدريبية السنوية لمركز سقارة للتدريب خلال الفترة من 18 / 1 / 2026 وحتى 21 / 1 / 2026.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن مركز التنمية المحلية بسقارة سيقوم بتنفيذ برامجه وأنشطته التدريبية، بإجمالي 4 برامج وأنشطة تدريبية، وبمشاركة 450 متدربًا ومستفيدًا، وذلك في إطار رفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية، وبناء القدرات المهنية والقيادية، بما يسهم في تحسين جودة الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.

فعاليات الأسبوع التدريبي الرابع والعشرون

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن فعاليات الأسبوع التدريبي الرابع والعشرون تشمل برنامج تنمية مهارات العاملين بإدارات الأمن وبرنامج تنمية مهارات العاملين على القوانين المنظمة لخدمات المراكز التكنولوجية وبرنامج إعداد رئيس قرية – النسخة الرابعة واختبارات اختيار المرشحين للبرامج التدريبية المتخصصة لمحافظة القاهرة (إعداد رئيس حي – إعداد مدير عام).

بناء الكوادر المحلية المؤهلة والمدربة على أحدث البرامج التدريبية

ومن جانبه أكد الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف على مركز سقارة، استمرار المركز فى القيام بدوره الفاعل فى بناء الكوادر المحلية المؤهلة والمدربة على أحدث البرامج التدريبية لتكون قادرة على مواكبة متطلبات العمل التنفيذي المحلى والتطوير المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المحافظات.

