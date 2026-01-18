تفاصيل مبادرة بناء الكوادر البشرية بالإدارات المحلية بالتعاون مع الجامعات الحكومية والخاصة

18 حجم الخط

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، قيام الوزارة بالتنسيق خلال الفترة الجارية لتوقيع بروتوكولات للتعاون بين مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وعدد من الجامعات الحكومية والخاصة من بينها طنطا والمنصورة وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، للتوسع في تنفيذ مبادرة بناء الكوادر البشرية بالإدارة المحلية بالتعاون مع الجامعات المصرية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية الحكومية والخاصة، والتي أطلقتها الوزارة خلال شهر يناير الجاري مع جامعة بنها.

لأول مرة بالمحليات، بكالوريوس ودبلومة وماجستير ودكتوراة

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن هذه المبادرة والتي تنفذها الوزارة للمرة الأولى في تاريخ المحليات تتضمن إنشاء درجات علمية ومهنية بدءًا من مرحلة البكالوريوس الأكاديمى ثم الدبلومة والماجستير والدكتوراه المهنية في تخصص الإدارة المحلية والإدارة العامة بهدف تحسين مدخلات الكوادر البشرية في المحليات، مشيرة إلى أنه جارى تفعيل لجان العمل بين الوزارة وجامعة بنها لإدارة البرامج العلمية بناءً على بروتوكول التعاون بين الجانبين واستكمال موافقات المجلس الأعلى للجامعات لبدء الدراسة هذا العام.

كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بملف التدريب ورفع كفاءة الكوادر المحلية وتقديم الدعم الفني للعاملين بالمحافظات والديوان العام للوزارة من خلال الخطة التدريبية السنوية التي تعقد بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، مشيرة إلى أن المبادرة الوطنية لبناء الكوادر بالمحليات التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا تعمل على البناء الكامل للكوادر الإدارية للدراسة لمدة عام وأكثر ليكون هناك كوادر جاهزة للعمل بالمحليات خلال المسابقات والوظائف التي تطلبها الإدارة المحلية.

المناهج والبرامج الدراسية التي سيتم تدريسها للراغبين في الحصول على درجة البكالوريوس الأكاديمى

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المناهج والبرامج الدراسية التي سيتم تدريسها للراغبين في الحصول على درجة البكالوريوس الأكاديمى والدبلومة والماجستير والدكتوراه المهنية من القيادات والعاملين بمختلف الدرجات الوظيفية بالإدارة المحلية والجهاز الإدارى للدولة ستتضمن كافة الملفات الخاصة بالإدارة المحلية سواء الإدارية أو القانونية وغيرها من الموضوعات والملفات الأساسية والعمل الإدارى بالمحليات والقوانين المنظمة للعمل بما يضمن وجود قاعدة كبيرة من الكوادر البشرية المؤهلة علميًا بملفات العمل بالمحليات وتخريج وإعداد أجيال جديدة من الكوادر المحلية بالتعاون بين مركز سقارة والجامعات المصرية وتأهيل كوادر قادرة على مواكبة متطلبات العمل المحلى والتطوير المؤسسي.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن تلك المبادرة تمثل نقلة نوعية في منظومة بناء الإنسان داخل المحليات، وتساهم في توسيع قاعدة المتخصصين في الإدارة والتنمية المحلية، ويعزز الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والجامعات الحكومية والخاصة ووزارة التنمية المحلية عبر ذراعها التدريبي، مركز التنمية المحلية بسقارة، باعتباره أحد أهم مراكز التدريب المتخصصة في بناء القدرات المحلية.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية هذه المبادرة في إعداد جيل جديد من العاملين بالمحليات، حيث سيتم منح فرص تدريب عملي للراغبين في هذا البرنامج داخل مركز التنمية المحلية بسقارة، إلى جانب التدريب الميداني بوحدات الإدارة المحلية بالمحافظات، بما يحقق التكامل بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، علاوة على منح الخريجين أولوية في فرص التوظيف المتاحة بوحدات الإدارة العامة والتنمية المحلية بما يساهم من خلال دمجهم بسوق العمل في كفاءة الأداء المحلي ويتضمن البروتوكول تنفيذ برامج بكالوريوس الإدارة العامة والتنمية المحلية بنظام الساعات المعتمدة إلى جانب دعم الطلاب والخريجين ببرامج تدريبية متخصصة وشهادات معتمدة من وزارة التنمية المحلية.

