الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس تشكيل عصابي ضبط بتهمة حيازة مخدرات بـ 100 مليون جنيه في الإسماعيلية

حبس متهمين
حبس متهمين
18 حجم الخط

أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس تشكيل عصابي شديد الخطورة تخصص في جلب وترويج المواد المخدرة، وبحوزته قرابة 1.5 طن من مخدري الهيدرو والحشيش، قبل ترويجها على نطاق واسع بمحافظة الإسماعيلية، وتُقدّر قيمتها المالية بحوالي 100 مليون جنيه،  ٤ ايام علي ذمة استكمال التحقيقات.

 

تحريات دقيقة ورصد النشاط الإجرامي

 

كانت  معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة،  أكدت بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام تشكيل عصابي شديد الخطورة بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا للإتجار بها داخل البلاد.

ضبط المتهمين والمضبوطات

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم إعداد الأكمنة اللازمة، واستهداف عناصر التشكيل العصابي بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، حيث نجحت القوات في ضبط المتهمين وبحوزتهم 1.5 طن من المواد المخدرة المتنوعة (هيدرو – حشيش).

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية للمخدرات المضبوطة بنحو 100 مليون جنيه، في واحدة من أكبر الضربات الأمنية ضد تجار السموم.

إجراءات قانونية مشددة

تم اتخاذ  الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتم العرض على  النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

100 مليون جنيه الأسلحة والذخائر غير المرخصة الهيدرو والحشيش التشكيل العصابي الأموال العامة المواد المخدرة النيابة العامة جلب وترويج المواد المخدرة مركز شرطة القنطرة شرق نيابة الأموال العامة

مواد متعلقة

حبس تشكيل عصابي بتهمة النصب على المواطنين عبر موقع إلكتروني مزيف

قرار جديد ضد 4 أشخاص بتهمة احتجاز عامل وإجباره على توقيع إيصالات أمانة في بدر

حجز فرد أمن بتهمة التعدي على طالب بسلاح أبيض في التجمع

قرار جديد من النيابة العامة في واقعة اتهام عاطل بهتك عرض طفلة بالمعادي

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة العقارات بالتجمع

استعجال تقرير المعمل الجنائي بمصرع شخصين في تسرب غاز بالعمرانية

حجز قائد سيارة دهس طفل أثناء عبوره الطريق بالشيخ زايد

حجز شاب أفريقي قام بجمع الكلاب الصغيرة داخل جوال بالتجمع
ads

الأكثر قراءة

محيى الدين وجرس إنذار!

بعد قليل، انطلاق المؤتمر الدولي الـ 36 للأعلى للشئون الإسلامية برعاية السيسي

رئيس الوزراء: توجيهات من الرئيس ببدء تنفيذ مدينة العاصمة الطبية

حصيلة أهداف كأس أمم أفريقيا 2025 بعد تتويج السنغال باللقب

أخبار مصر: مواعيد تشغيل مترو الأنفاق في رمضان، انخفاض أسعار اللحوم، هبة السيسي تروي تفاصيل إصابتها بالسرطان، انفراجة اقتصادية

خطوات الاشتراك التأميني لعمال النقل البري والأوراق المطلوبة

الأعلى للإعلام يمنع ظهور أحمد حسام ميدو بسبب تصريحاته المسيئة للمنتخب الوطني

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

بعد إلغاء حجوزات "فوري"، ما هي الطرق البديلة للحصول على تذاكر القطارات؟

سعر الفاكهة اليوم، الفراولة ترتفع 3 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

حصيلة أهداف كأس أمم أفريقيا 2025

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"البحوث الإسلامية" يوضح فضل شهر شعبان واستحباب طاعة الله في وقت الغفلة (فيديو)

منها تحويل القبلة، ما فضائل شهر شعبان والأحداث التي ذكرت فيه؟

بدايته غدا، دعاء استقبال شهر شعبان

المزيد
الجريدة الرسمية