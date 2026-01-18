الأحد 18 يناير 2026
حوادث

خلاف على الأجرة السبب، الأمن يكشف تفاصيل فيديو تعدي سائق على سيدة وأبنائها

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من سائق سيارة "أجرة" لقيامه بالتعدى على زوجته وأنجاله بالسب حال استقلالهم برفقته بالإسكندرية، وتم ضبط مرتكب الواقعة.

رصدت المتابعة الأمنية، منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من سائق سيارة "أجرة" لقيامه بالتعدى على زوجته وأنجاله بالسب حال استقلالهم برفقته بالإسكندرية.


وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص" وقائدها وقت ارتكاب الواقعة سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة المنشية.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات بينه وبين زوجة الشاكى حول الأجرة فقام على إثرها بالتعدى عليها بالسب وتهديدها بالضرب، وباستدعاء المجنى عليها ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه.

وبسؤالها أيدت ما سبق، واتهمت السائق بالتعدى عليها، وتم التحفظ على السيارة  واتخاذ الإجراءات القانونية.

