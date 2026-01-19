نصائح تساعدك فى التعامل مع الطفل العنيد

الإثنين 19 يناير 2026
العند من الصفات التى يكتسبها بعض الأطفال نتيجة التعامل الخاطيء معه من قبل الوالدين ما يزيد من إصرار الطفل فى أى شىء ويمكن أن يدخل فى نوبة بكاء لتنفيذ رغباته.

وللأسف القسوة فى التعامل مع الطفل العنيد لا تحل المشكلة بل تزيد الطفل عناد وإصرار على تلبية رغباته لذا يجب التعامل معه بحكمة.

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن العناد سلوك نمائي طبيعي، ويظهر غالبا عندما يحاول الطفل أن يثبت ذاته، أو يعبر عن رأيه، أو يشعر بالسيطرة والاستقلال، والمجلات النفسية الأمريكية تؤكد ان العناد ليس مرض وأن أسلوب التعامل هو الذي يحدد هل السلوك سيكون إيجابي أم يتحول إلى مشكلة.

وأضاف شبيب، أن العناد غالبا يكون رسالة من الطفل وليس تحدى، من حيث هل الطفل جائع أو متوتر أو يشعر بأنه غير مسموع، وفهم السبب يحل نصف المشكلة.

طرق التعامل مع الطفل العنيد 
طرق التعامل مع الطفل العنيد 

طرق التعامل مع الطفل العنيد 

وتابع، أن أسهل وأهم طرق للتعامل مع الطفل العنيد:-

  • السماع الطفل باهتمم وتركيز والنظر فى عينيه أثناء الحديث معه ومناقشته بالبيت والحكمة وهذا يقلل العناد كثيرا.
  • عرض اختيارات على الطفل وليس أوامر
    بدلا من كلمة "اعمل كذا حالًا"، بل قول "تحب تلبس التيشيرت الأحمر ولا الأزرق؟، والإحساس بالاختيار يقلل المقاومة.
  • التركيز على السلوك الصح وتكبيره، فالتعزيز الإيجابي أقوى من العقاب د، ويجب غمر الطفل بالاحضان والكلام الحلو والتشجيع البسيط، لأن الأطفال يكرروا السلوك الذي يكون عليه تقدير.
  • الحفاظ على الهدوء مهما حدث، فالصوت العالي يعنى عناد أعلى، والأبحاث النفسية تقول، أن الطفل يستمد انفعاله من انفعال الأهل.
  • يجب وجود قواعد واضحة وثابتة، قليلة، ومفهومة، وتتطبق كل مرة، بدون مزاجية أو تناقض، فالثبات يطمئن الطفل ويقلل الجدال.
  • اختيار التوقيت وممنوع مناقشة الطفل وهو متعب أو جائع أو حزين.
  • الفصل بين الطفل والسلوك، بمعنى قول:
    “تصرفك غلط” وليس "إنت وحش"، السلوك هو الذي يحتاج تعديل.
  • الإلتزام بالحزم والرحمة وليس القسوة أو التدليل المفرط، فالتوازن هو الأساس.
  • الطفل العنيد ذكر وقوى الشخصية ولديه قدرة قيادة مستقبلية لذا يجب توجيهه بشكل صحيح وليس كسره.
