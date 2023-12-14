الخميس 14 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

أسباب عناد الطفل، وطرق التعامل معه والسيطرة عليه

التعامل مع الطفل
التعامل مع الطفل العنيد، فيتو

أسباب عناد الطفل عديدة ومختلفة، ولا بد من معرفتها، حتى يمكن التعامل مع الطفل العنيد بطريقة صحيحة، وحتى لا يؤثر ذلك على نفسية الطفل، أو ينعكس على سلوكياته بشكل سلبي، وعكس ما هو متوقع ومرجو.

وأكدت الدكتورة عبلة إبراهيم أستاذ التربية ومستشارة العلاقات الأسرية، أن العناد هو سلوك طبيعي لدى الأطفال، خاصة في مرحلة الطفولة المبكرة، حيث يسعى الطفل إلى تأكيد استقلاليته والتعبير عن رأيه، ومع ذلك، إذا أصبح العناد سلوكًا متكررًا ومستمرًا، فقد يتسبب في مشاكل للطفل والأسرة، وهو ما يجب أن يعيه الوالدان، ويجيدا التعامل معه، بشكل صحيح وتربوي.

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أسباب عناد الطفل

وأضافت الدكتورة عبلة، أن هناك عدة أسباب للعناد عند الأطفال، منها:

النمو والتطور:
يمر الأطفال بمراحل مختلفة من النمو والتطور، وفي كل مرحلة يواجهون تحديات جديدة، وقد يلجأون إلى العناد للتعبير عن مخاوفهم أو عدم فهمهم لهذه التحديات.

محاولة إثبات الذات:
يسعى الأطفال إلى إثبات استقلاليتهم وتأكيد شخصيتهم، وقد يلجأون إلى العناد للتعبير عن هذه الرغبة.

الشعور بالغضب أو الإحباط:
قد يشعر الأطفال بالغضب أو الإحباط بسبب مواقف مختلفة، وقد يلجأون إلى العناد للتعبير عن هذه المشاعر.

عدم الشعور بالتقدير أو الاحترام:
قد يشعر الأطفال بعدم التقدير أو الاحترام من قبل آبائهم أو مقدمي الرعاية الآخرين، وقد يلجأون إلى العناد للفت الانتباه أو للحصول على الاهتمام.

التقليد:
قد يتعلم الأطفال العناد من والديهم أو من الأشخاص الآخرين الذين يتفاعلون معهم.

الطفل العنيد

طرق التعامل مع الطفل العنيد

وتقدم الدكتورة عبلة، فيما يلي بعض النصائح للمساعدة في التعامل مع الطفل العنيد:

فهم أسباب العناد:
من المهم أن تفهم أسباب عناد طفلك، حتى تتمكن من التعامل معه بشكل فعال.

التواصل مع الطفل:
من المهم أن تتواصل مع طفلك بشكل فعال، والاستماع إليه بعناية، حتى تتمكن من فهم مشاعره واحتياجاته.

وضع حدود واضحة:
من المهم أن تضع حدودًا واضحة لأطفالك، وأن تلتزم بهذه الحدود.

استخدام العقاب المناسب:
يجب أن يكون العقاب مناسبًا لعمر الطفل وسلوكه، ويجب أن يهدف إلى تعليم الطفل السلوك الصحيح وليس إلى الانتقام منه.

التعزيز الإيجابي:
يجب أن تركز على تعزيز السلوك الجيد لدى أطفالك، وذلك من خلال الثناء والمكافأة.

 

فيما يلي بعض النصائح المحددة للتعامل مع الطفل العنيد:

عند مواجهة موقف عناد، احرص على الهدوء والتحكم في مشاعرك، حتى لا تزيد الأمور سوءًا.
حاول أن تفهم سبب عناد الطفل، فهذا سيساعدك على التعامل معه بشكل أفضل.
تحدث إلى الطفل بوضوح وهدوء، واشرح له ما تريده منه.
قدم للطفل خيارات مختلفة، حتى يشعر أنه يمتلك بعض السيطرة على الموقف.
إذا لم يستجيب الطفل، يمكنك استخدام العقاب المناسب، ولكن احرص على أن يكون العقاب عادلًا ومبررًا.
 

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