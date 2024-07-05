الجمعة 05 يوليو 2024
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صحة ومرأة

توقفي عن توجيه الأوامر له، نصائح للتعامل مع الطفل العنيد

الطفل العنيد
الطفل العنيد

الطفل العنيد من الأطفال التى تحتاج معاملة خاصة حتى لا يزداد العناد لديه ما يؤثر على سلوكه وشخصيته وللأسف يستمر ذلك معه حتى الكبر.

وتعانى الأمهات كثيرا مع الطفل العنيد وتبحث عن أفضل طرق التعامل معه لتهدئة وتعديل سلوكه، لحمايته من مخاطر العند.

نصائح مهمة تساعدك في التعامل مع الطفل العنيد 

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك نصائح مهمة تساعدك في التعامل مع الطفل العنيد، منها:

  • الابتعاد عن الأوامر المباشرة: إذ يجب إيجاد أسلوب للمناقشة والحوار بدون إصدار الأوامر، ومنح الطفل حرية التعبير عن مشاعره.
  • تشجيع الطفل ومدحه باستمرار: فالمديح والثناء على أي عمل إيجابي يدفع الطفل إلى الشعور بالأمان والاتزان، إضافة إلى عدم مقارنته بالأطفال الآخرين، حيث إن هذا يدفعه إلى العناد.
  • الاستماع إلى رغبات الطفل ومنحه الوقت للتحدث والتعبير عما يدور داخله من دون مقاطعة أو مجادلة: كوني مستمعة جيدة لطفلك وتعرفي على مشكلاته داخل الأسرة أو المدرسة، وساعديه للوصول إلى أفضل حلول ممكنة، ويجب الاستماع إلى رغباته واحترامها.
  • عدم الانفعال والتسرع في العقاب والتعنيف: إذ يجب الصبر في التعامل مع الطفل العنيد، فالأمر يتطلب الكثير من الحكمة والليونة في التعامل معه، وعدم اتباع أسلوب الضرب، واتباع مبدأ الحوار والمناقشة.

 

الطفل العنيد 

 

  • التحكم بالمشاعر الغضب والتوتر: عند استمرار الطفل بالعناد في موقف محدد يجب عدم التوتر، ويمكن ترك المكان لعدة دقائق حتى يهدأ، ومن بعدها يمكن مناقشة الطفل في الأمر بهدوء تام، ويجب عدم الانفعال على الطفل حتى لا يزيد عناده.
  • استشارة مختص: من الممكن استشارة أحد المتخصصين في تعديل السلوك السلبي لطفلك العنيد بعد إخفاق كل المحاولات.

وأضاف عبد الحميد، إن الطفل العنيد والعصبي غالبا ما يكون ذكيا ونشيطا، لكن يجب اتباع أساليب ذكية عند التعامل معه، لذا هناك ضرورة السماح له باتخاذ القرار أو المشاركة بصناعته على الأقل
الأهل مطالبون بالنزول للمستوى العقلي للطفل، وعدم التعالي عليه عند الحديث معه، ومراعاة أن تكون نبرة الصوت هادئة، إضافة لاستخدام مفردات محببة لديه.

وتابع: مع احترام الطفل وزرع الثقة في نفسه وعدم إجباره على فعل أي شيء لا يرغب القيام به، ومن المستحسن تخصيص روتين يومي في حياة الطفل يؤدي إلى تحسين سلوكه وأدائه الدراسي.

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الطفل العنيد عناد الطفل العند الدكتور تامر عبد الحميد صحة الصحة

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