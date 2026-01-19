إنقاذ 19 طفلًا وضبط 13 متهمًا لاستغلال الأطفال في التسول بالقاهرة والجيزة

18 حجم الخط

نجحت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة في كشف وتفكيك تشكيل إجرامي مكون من 13 متهمًا (5 رجال و8 سيدات، بينهم 9 من ذوي السوابق الجنائية)، متهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة بالقاهرة والجيزة.

تفاصيل الواقعة

وأظهرت التحريات أن المتهمين اتخذوا من محافظتي القاهرة والجيزة مسرحًا لنشاطهم الإجرامي، حيث قاموا بإجبار 19 طفلًا على بيع السلع بطريقة إلحاحية والتسول في الشوارع، ما عرض حياتهم ومستقبلهم للخطر.

ضبط المتهمين وحماية الأطفال

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين والأطفال المجني عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب تلك الوقائع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تسليم الأطفال إلى ذويهم بعد أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم، كما جرى التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع الأطفال الذين تعذر الوصول إلى أهليتهم في دور رعاية متخصصة لضمان حياة كريمة لهم.

