الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إنقاذ 19 طفلًا وضبط 13 متهمًا لاستغلال الأطفال في التسول بالقاهرة والجيزة

المتهمين
المتهمين
18 حجم الخط

نجحت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة في كشف وتفكيك تشكيل إجرامي مكون من 13 متهمًا (5 رجال و8 سيدات، بينهم 9 من ذوي السوابق الجنائية)، متهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة بالقاهرة والجيزة.

تفاصيل الواقعة

وأظهرت التحريات أن المتهمين اتخذوا من محافظتي القاهرة والجيزة مسرحًا لنشاطهم الإجرامي، حيث قاموا بإجبار 19 طفلًا على بيع السلع بطريقة إلحاحية والتسول في الشوارع، ما عرض حياتهم ومستقبلهم للخطر. 

ضبط المتهمين وحماية الأطفال

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين والأطفال المجني عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب تلك الوقائع لتحقيق أرباح غير مشروعة. 

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تسليم الأطفال إلى ذويهم بعد أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم، كما جرى التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع الأطفال الذين تعذر الوصول إلى أهليتهم في دور رعاية متخصصة لضمان حياة كريمة لهم. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استغلال الاطفال التسول بالقاهرة التسول بالجيزة مباحث رعاية الأحداث ضبط متهمين حماية الاطفال الجرائم ضد الأطفال اخبار الحوادث اليوم تسول الأطفال

مواد متعلقة

رفضت أسرتها ارتباطها بشاب، مصرع فتاة سقطت من الطابق الرابع بالجيزة

طالب يعتدي على مدرس بسلاح أبيض عقب امتحان الهندسة في أوسيم

مصرع سيدة وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بطريق القصير – مرسى علم

حالة المرور اليوم، كثافات متحركة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

ملحمة الإسماعيلية، بطولة الشرطة في مواجهة الاحتلال الإنجليزي ودرع الوطن في عيدها الـ 74

أخبار الحوادث اليوم: النيابة تُجري تفتيشًا لمركز شرطة بدر.. السجن المؤبد للمتهم باختلاس 370 قطعة أثرية من متحف الحضارة.. ومصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 77 مليون جنيه

خلاف على الأجرة السبب، الأمن يكشف تفاصيل فيديو تعدي سائق على سيدة وأبنائها

كشف ملابسات فيديو اتهام سيدة لزوجها بالتعدي عليها وأسرتها بالفيوم

ads

الأكثر قراءة

بعد قليل، انطلاق المؤتمر الدولي الـ 36 للأعلى للشئون الإسلامية برعاية السيسي

اللتر يتراجع 9 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

حصيلة أهداف كأس أمم أفريقيا 2025 بعد تتويج السنغال باللقب

أخبار مصر: مواعيد تشغيل مترو الأنفاق في رمضان، انخفاض أسعار اللحوم، هبة السيسي تروي تفاصيل إصابتها بالسرطان، انفراجة اقتصادية

إيراد النهر يتراجع، باحث بحوض النيل: التدفق غير منتظم ومنسوب بحيرة سد النهضة ينخفض

انتهى الحلم، ماذا قالت صحف المغرب عقب خسارة لقب أمم أفريقيا؟

الشيوخ يوافق على حالات الإعفاء من الضريبة العقارية

سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي صباح اليوم

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

بعد إلغاء حجوزات "فوري"، ما هي الطرق البديلة للحصول على تذاكر القطارات؟

سعر الفاكهة اليوم، الفراولة ترتفع 3 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"البحوث الإسلامية" يوضح فضل شهر شعبان واستحباب طاعة الله في وقت الغفلة (فيديو)

منها تحويل القبلة، ما فضائل شهر شعبان والأحداث التي ذكرت فيه؟

بدايته غدا، دعاء استقبال شهر شعبان

المزيد
الجريدة الرسمية