حوادث

ضبط 7 عناصر جنائية بتهمة غسل 220 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات

غسل الأموال
غسل الأموال
تمكنت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسل أموال تقدر قيمتها بحوالي 220 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وأكد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أن المتهمين اتخذوا أساليب متطورة لإخفاء مصدر الأموال، وإضفاء صفة شرعية عليها، عبر تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات ومركبات، بهدف إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية، في واحدة من القضايا الكبيرة لمكافحة  غسل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات في مصر.

