سقوط تشكيل عصابي بحوزته 1.5 طن «هيدرو وحشيش» بالإسماعيلية

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية قوية، أسفرت عن سقوط تشكيل عصابي شديد الخطورة تخصص في جلب وترويج المواد المخدرة، وبحوزته قرابة 1.5 طن من مخدري الهيدرو والحشيش، قبل ترويجها على نطاق واسع بمحافظة الإسماعيلية، وتُقدّر قيمتها المالية بحوالي 100 مليون جنيه.

تحريات دقيقة ورصد النشاط الإجرامي

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام تشكيل عصابي شديد الخطورة بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا للإتجار بها داخل البلاد.

ضبط المتهمين والمضبوطات

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم إعداد الأكمنة اللازمة، واستهداف عناصر التشكيل العصابي بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، حيث نجحت القوات في ضبط المتهمين وبحوزتهم 1.5 طن من المواد المخدرة المتنوعة (هيدرو – حشيش).

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية للمخدرات المضبوطة بنحو 100 مليون جنيه، في واحدة من أكبر الضربات الأمنية ضد تجار السموم.

إجراءات قانونية مشددة

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات.

