الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

سقوط تشكيل عصابي بحوزته 1.5 طن «هيدرو وحشيش» بالإسماعيلية

المضبوطات
المضبوطات
18 حجم الخط

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية قوية، أسفرت عن سقوط تشكيل عصابي شديد الخطورة تخصص في جلب وترويج المواد المخدرة، وبحوزته قرابة 1.5 طن من مخدري الهيدرو والحشيش، قبل ترويجها على نطاق واسع بمحافظة الإسماعيلية، وتُقدّر قيمتها المالية بحوالي 100 مليون جنيه.

تحريات دقيقة ورصد النشاط الإجرامي

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام تشكيل عصابي شديد الخطورة بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا للإتجار بها داخل البلاد.

ضبط المتهمين والمضبوطات

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم إعداد الأكمنة اللازمة، واستهداف عناصر التشكيل العصابي بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، حيث نجحت القوات في ضبط المتهمين وبحوزتهم 1.5 طن من المواد المخدرة المتنوعة (هيدرو – حشيش).

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية للمخدرات المضبوطة بنحو 100 مليون جنيه، في واحدة من أكبر الضربات الأمنية ضد تجار السموم.

إجراءات قانونية مشددة

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ضبط مخدرات بالإسماعيلية تشكيل عصابي الاعلام 5 طن مخدرات مخدر الهيدرو مخدر الحشيش وزارة الداخلية مكافحة المخدرات القنطرة شرق ضبط تجار مخدرات اخبار الحوادث اليوم

مواد متعلقة

رفضت أسرتها ارتباطها بشاب، مصرع فتاة سقطت من الطابق الرابع بالجيزة

طالب يعتدي على مدرس بسلاح أبيض عقب امتحان الهندسة في أوسيم

مصرع سيدة وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بطريق القصير – مرسى علم

حالة المرور اليوم، كثافات متحركة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

ملحمة الإسماعيلية، بطولة الشرطة في مواجهة الاحتلال الإنجليزي ودرع الوطن في عيدها الـ 74

أخبار الحوادث اليوم: النيابة تُجري تفتيشًا لمركز شرطة بدر.. السجن المؤبد للمتهم باختلاس 370 قطعة أثرية من متحف الحضارة.. ومصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 77 مليون جنيه

خلاف على الأجرة السبب، الأمن يكشف تفاصيل فيديو تعدي سائق على سيدة وأبنائها

كشف ملابسات فيديو اتهام سيدة لزوجها بالتعدي عليها وأسرتها بالفيوم

ads

الأكثر قراءة

بعد قليل، انطلاق المؤتمر الدولي الـ 36 للأعلى للشئون الإسلامية برعاية السيسي

اللتر يتراجع 9 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

حصيلة أهداف كأس أمم أفريقيا 2025 بعد تتويج السنغال باللقب

أخبار مصر: مواعيد تشغيل مترو الأنفاق في رمضان، انخفاض أسعار اللحوم، هبة السيسي تروي تفاصيل إصابتها بالسرطان، انفراجة اقتصادية

إيراد النهر يتراجع، باحث بحوض النيل: التدفق غير منتظم ومنسوب بحيرة سد النهضة ينخفض

انتهى الحلم، ماذا قالت صحف المغرب عقب خسارة لقب أمم أفريقيا؟

الشيوخ يوافق على حالات الإعفاء من الضريبة العقارية

سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي صباح اليوم

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

بعد إلغاء حجوزات "فوري"، ما هي الطرق البديلة للحصول على تذاكر القطارات؟

سعر الفاكهة اليوم، الفراولة ترتفع 3 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"البحوث الإسلامية" يوضح فضل شهر شعبان واستحباب طاعة الله في وقت الغفلة (فيديو)

منها تحويل القبلة، ما فضائل شهر شعبان والأحداث التي ذكرت فيه؟

بدايته غدا، دعاء استقبال شهر شعبان

المزيد
الجريدة الرسمية