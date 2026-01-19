الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعليم الفيوم: الإدارات تسلمت بوكليت العلوم والهندسة وغرفة العمليات تتابعها حتى اللجنة

تسليم الأسئلة، فيتو
تسليم الأسئلة، فيتو
18 حجم الخط

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، الدكتور خالد خلف قبيصي، أن مراكز توزيع الأسئلة بالإدارات التعليمية، تسلمت صناديق أوراق البوكليت من مركز التوزيع الرئيسي، لمواد امتحانات اليوم الثالث لامتحان الشهادة الإعدادية، ويتم  متابعة الصناديق عن طريق غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية حتى تصل إلى لجان الامتحانات، حتى يتم رصد أي مخالفة تعيق وصول الصناديق إلى اللجان في موعدها ويتم التدخل الفوري لحل المشكلة، حفاظا على وقت الطلاب.

امتحانات اليوم الثالث

ويؤدي اليوم الإثنين طلاب الشهادة الإعدادية العامة والرياضية بمحافظة الفيوم، البالغ عددهم 77684 طالبا امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2025/ 2026، في مادة العلوم،  وتبدأ الساعة 9 صباحا وتمتد لمدة ساعتين، ومادة الهندسة وتبدأ الساعة 11.30 صباحا وتمتد لمدة ساعتين، اما طلاب الاعدادية المهنية المبلغ عددهم 244 طالبا فيؤدون أيضا امتحان مادة العلوم من الساعة 9 صباحا وينتهي الساعة 10.30، وفي الفترة الثانية يؤدي الطلاب امتحانات التربية الفنية وتبدأ الساعة 11 صباحا وتمتد الساعة 12.30 صباحا.

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لم ترصد أي مخالفات على مدار اليومين السابقين أو شكاوى من الطلاب وأولياء الأمور، وتتواصل الغرفة الرئيسية مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات.

مهام رئيس اللجنة قبل الامتحان

 توقيع جميع العاملين باللجنة على إقرار الموانع داخل اللجنة حتى الدرجة الرابعة، استلام مقار اللجان، والتأكد من سلامة المقاعد والتأكد من عدد الفراغات الموجودة بالمدرسة والتأكد من كفاية جميع الطلاب باللجنة، فحص كشوف المناداة وبطاقات الجلوس، متابعة تجهيز اللجان الفرعية مع  مراقبين الأدوار ولصق أرقام الجلوس على مقاعد الطلاب، اختيار رئيس الكنترول من المراقبين على أن يكون لديه خبرة في أعمال الكنترول.

مهام رئيس اللجنة أثناء الامتحان

استلام مظاريف الأسئلة والإشراف على فتحها في الموعد المحدد قانونًا بحضور لجنة فتح المظاريف المكونة من المراقب الأول والمراقبين ومندوب توزيع الاسئلة، منع دخول أي شخص إلى اللجنة إلا بتفويض من المحافظ أو وكيل الوزارة، ومواجهة محاولات الغش بكل حزم وعلى رئيس اللجنة ابلاغ مدير الادارة باي مخالفات داخل اللجنة من أعضاء اللجنة أو الطلبة.

مهام المراقب الأول

يعتبر المراقب الأول الذراع التنفيذي لرئيس اللجنة، وتتركز مهامه حول الجوانب التنظيمية، والإشراف الفني من خلال فحص أوراق الإجابة قبل التوزيع لاستبعاد التالف منها ومتابعة هدوء اللجان داخل نطاق مسؤوليته، وتنظيم العمل وتوزيع الملاحظين والمراقبين على اللجان الفرعية، بشكل يومي لضمان عدم تكرار تواجد الملاحظ في نفس القاعة، وضبط الوقت والإشراف على مواعيد دق الجرس (دخول الطلاب، توزيع الأوراق، بداية ونهاية الوقت).

طلاب الفيوم يؤدون امتحان الشهادة الإعدادية في مواد العلوم والهندسة

طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يشكون صعوبة سؤال القصة في امتحان اللغة الإنجليزية (فيديو)

كما يتأكد المراقب الاول  من وجود كافة السجلات والمحاضر، ومتابعة وصول كراسات البوكليت أو أوراق الأسئلة والإجابة لكل لجنة فرعية بالعدد الصحيح واستلام الزائد منها فورا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الاعدادية المهنية الاعدادية العامة الإدارات التعليمية الشهادة الإعدادية العامة الشهادة الاعدادية امتحان الشهادة الاعدادية إمتحانات الفصل الدراسي الاول طلاب الشهادة الإعدادية وكيل وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

بعد تكرار وقائع التحرش في "الدولية" و"الخاصة".. التعليم تضع خطة لمكافحة الانحراف الأخلاقي بالمدارس الحكومية.. أبرزها تركيب كاميرات في جميع الأماكن

أخبار مصر اليوم: تفاصيل انطلاق التصويت بانتخابات النواب في الـ30 دائرة الملغاة.. 6 اتفاقيات جديدة بين القاهرة والبنك الأوروبي للتنمية.. بشرى سارة بشأن حالة الطقس

ضحايا الموازنة، فاتورة الإصلاح الاقتصادي المزعوم تطارد الفقراء.. وهكذا تحوّلت الموازنة العامة من أداة إنقاذ إلى عبء على المواطن البسيط

حصاد نشاط وزارة الإسكان خلال أسبوع (فيديوجراف)

طه عبدالوهاب خبير المقامات: محمد الموجي قال لي أنت "أحسّ" أذن في العالم.. قضيت 45 عاما في خدمة القرآن وتعليمه.. ومعظم قراء الإذاعة تلاميذي

سوزي الجنيدي تحاور مساعد وزير الخارجية للمناخ والبيئة والتنمية المستدامة.. السفير وائل أبو المجد: مصر تعاني من ارتفاع منسوب البحر.. والزراعة أبرز القطاعات المتأثرة بالتغير المناخي

أخبار الاقتصاد اليوم.. وزير المالية يعلن زيادة العملات التذكارية للمتحف الكبير..إعلان موعد زيارة بعثة صندوق النقد لمصر.. واردات القمح تسجل 10.9 ملايين طن خلال 10 أشهر

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

ads

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع الطماطم وانخفاض 6 أصناف في سوق العبور

ارتفاع طن النترات المخصوص 1401 جنيه، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خطوات الإبلاغ عن مخالفات دار الرعاية

اللتر يتراجع 9 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

سعر السمك اليوم، ارتفاع الجمبري والبلطي والكابوريا في سوق العبور

رمضان السيد: دياز أخطأ والسنغال استحقت لقب أمم أفريقيا عن جدارة

لليوم الثاني، استمرار حجز وتخصيص شقق ديارنا عبر منصة مصر العقارية

جيش الاحتلال والشاباك يطلقان عملية أمنية واسعة في مدينة الخليل

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، ارتفاع الجمبري والبلطي والكابوريا في سوق العبور

ارتفاع طن النترات المخصوص 1401 جنيه، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر الخضار اليوم، ارتفاع الطماطم وانخفاض 6 أصناف في سوق العبور

محاذير على العامل وفقًا لقانون العمل، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 19 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 19 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 19 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية