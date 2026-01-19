الإثنين 19 يناير 2026
محافظات

طلاب الفيوم يؤدون امتحان الشهادة الإعدادية في مواد العلوم والهندسة

يؤدي اليوم الإثنين طلاب الشهادة الإعدادية العامة والرياضية بمحافظة الفيوم، البالغ عددهم 77684 طالبا امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2025/ 2026، في مادة العلوم، وتبدأ الساعة 9 صباحا وتمتد لمدة ساعتين، ومادة الهندسة وتبدأ الساعة 11.30 صباحا وتمتد لمدة ساعتين.

 أما طلاب الإعدادية المهنية المبلغ عددهم 244 طالبا فيؤدون أيضا امتحان مادة العلوم من الساعة 9 صباحا وينتهي الساعة 10.30، وفي الفترة الثانية يؤدي الطلاب امتحانات التربية الفنية وتبدأ الساعة 11 صباحا وتمتد الساعة 12.30 صباحا.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، الدكتور خالد خلف قبيصي، إن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لم ترصد أي مخالفات على مدار اليومين السابقين أو شكاوى من الطلاب وأولياء الأمور، وتتواصل الغرفة الرئيسية مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية السابعة التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم لرصد أي مخالفات أو معيقات لأعمال الامتحانات للتعامل معها فورا.

مهام رئيس اللجنة قبل الامتحان

 توقيع جميع العاملين باللجنة على إقرار الموانع داخل اللجنة حتى الدرجة الرابعة، استلام مقار اللجان، والتأكد من سلامة المقاعد والتأكد من عدد الفراغات الموجودة بالمدرسة والتأكد من كفاية جميع الطلاب باللجنة، فحص كشوف المناداة وبطاقات الجلوس، متابعة تجهيز اللجان الفرعية مع  مراقبين الأدوار ولصق أرقام الجلوس على مقاعد الطلاب، اختيار رئيس الكنترول من المراقبين على أن يكون لديه خبرة في أعمال الكنترول.

مهام رئيس اللجنة أثناء الامتحان

استلام مظاريف الأسئلة والإشراف على فتحها في الموعد المحدد قانونًا بحضور لجنة فتح المظاريف المكونة من المراقب الأول والمراقبين ومندوب توزيع الأسئلة، منع دخول أي شخص إلى اللجنة إلا بتفويض من المحافظ أو وكيل الوزارة، ومواجهة محاولات الغش بكل حزم وعلى رئيس اللجنة إبلاغ مدير الإدارة بأي مخالفات داخل اللجنة من أعضاء اللجنة أو الطلبة.

مهام المراقب الأول

يعتبر المراقب الأول الذراع التنفيذي لرئيس اللجنة، وتتركز مهامه حول الجوانب التنظيمية، والإشراف الفني من خلال فحص أوراق الإجابة قبل التوزيع لاستبعاد التالف منها ومتابعة هدوء اللجان داخل نطاق مسؤوليته، وتنظيم العمل وتوزيع الملاحظين والمراقبين على اللجان الفرعية، بشكل يومي لضمان عدم تكرار تواجد الملاحظ في نفس القاعة، وضبط الوقت والإشراف على مواعيد دق الجرس (دخول الطلاب، توزيع الأوراق، بداية ونهاية الوقت).

كما يتأكد المراقب الاول  من وجود كافة السجلات والمحاضر، ومتابعة وصول كراسات البوكليت أو أوراق الأسئلة والإجابة لكل لجنة فرعية بالعدد الصحيح واستلام الزائد منها فورا.

