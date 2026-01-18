الأحد 18 يناير 2026
محافظات

طلاب الشهادة الإعدادية بالإسكندرية: امتحان العلوم سهل وبسيط (فيديو)

سادت حالة من الارتياح والسعادة بين طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية عقب انتهائهم من تأدية امتحان مادة العلوم.

وأجرت فيتو بثا مباشرا لرصد آراء طلاب الشهادة الإعدادية.

وقال الطالب مالك محمد: إن الامتحان سهل والأسئلة جاءت فى مستوى الطالب المتوسط والوقت كان كافيا والانتهاء من الإجابة على جميع الأسئلة.

وأضاف الطالب ياسين أحمد، أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، موضحا أن هناك أحد الأسئلة يحتاج إلى تفكير أكثر ووقت كاف للانتهاء من الإجابة والمراجعة.

وكان الدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم، أعلن بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/ 2026 للشهادة الإعدادية وفق الجداول المعلنة والمعتمدة من السيد المحافظ.

وأكد (أبو زيد) انتظام العملية الامتحانية للشهادة الإعدادية أمام (333) لجنة امتحانية بهدوء واستقرار في بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب دون حدوث أية معوقات، وكذلك التزام تام من الملاحظين ورؤساء اللجان، وأشاد بانضباط الطلاب.

وقام مدير المديرية بمتابعة سير الامتحان بعدد من مدارس المحافظة، وأثنى على توفير الأثاث اللازم وكافة الأوراق وجميع خامات الامتحانات، ووجود جدول الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان.

وشدّد  (أبوزيد) على الالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية واتخاذ إجراءات قانونية حازمة، وحظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين، كما وجَّه مديري عموم الإدارات التعليمية التسع بمتابعة الامتحانات بالمدارس في نطاق كل إدارة.

وفي سياق متصل أوضح مدير المديرية أنّ تعليم الإسكندرية قام بتجهيز غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات وموافاة غرفة العمليات المركزية بالمديرية بالتقارير أولًا بأول، مؤكدًا على كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة، ولم تَرِد أية شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم.

