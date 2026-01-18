الأسئلة واضحة ومباشرة، فرحة طلاب الشهادة الإعدادية في الشرقية بامتحان اللغة العربية (صور)

18 حجم الخط

امتحانات الشهادة العدادية 2026، عاد التفاؤل إلى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية بعد أداء امتحان اللغة العربية اليوم، حيث جاءت الأسئلة واضحة ومباشرة، مما منح الطلاب فرصة للتعبير عن مهاراتهم بثقة.

بسمة وطمأنينة لطلاب الشرقية بعد امتحان اللغة العربية واستقبال أولياء الأمور

واستقبل الطلاب أولياء أمورهم أمام بوابات لجان الامتحانات بالبسمة والفرحة، معبرين عن ارتياحهم ورضاهم عن مستوى الامتحان.

147 ألفًا و105 طالبًا يؤدون امتحان اللغة العربية والخط والإملاء بسعادة

أدى نحو 147 ألفًا و105 طلاب وطالبات من طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، امتحانات اليوم الثاني للمواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026، حيث خاضوا امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، الذي تستغرق مدته ساعتين ونصف.

منع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي وسائل قد تُخل بسير العملية الامتحانية

ومن جانبه، أكد محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لعقد الامتحانات، من خلال تجهيز مقار اللجان، وتأمينها، وتوفير الملاحظين والمراقبين، مع التشديد على الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي وسائل قد تُخل بسير العملية الامتحانية.

امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول

وأوضح وكيل الوزارة أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية المقرر دخولهم الامتحانات هذا العام يبلغ 147 ألفًا و105 طلاب وطالبات، من فئات التعليم العام، والمهني، والأمل والنور، ومستشفى 57357، موزعين على 832 لجنة امتحانية تضم 7360 لجنة فرعية على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة بنطاق المحافظة.

وأشار إلى أنه تم التنبيه على رؤساء اللجان بضرورة الالتزام بالدقة في أعمال التصحيح والرصد عقب انتهاء الامتحانات، وإتاحة الوقت الكافي للطلاب للإجابة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص، ويضمن خروج امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية بصورة منظمة وآمنة.

