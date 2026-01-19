الإثنين 19 يناير 2026
اقتصاد

42.6 مليار جنيه إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الاثنين

البورصة
البورصة
بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة  خلال جلسة الاثنين نحو 42.6 مليار جنيه  فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.345 مليون ورقة منفذة على 136 ألف عملية. وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 72 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2.873 مليون ورقة منفذة على 141 ألف عملية خلال الجلسة السابقة هذا وقد استحوذت الأسهم على 12.32% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / اذون نحو 87.68% خلال الجلسة.

 

تداولات جلسة الاثنين 

واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها لمستويات تاريخية في ختام  تعاملات اليوم الإثنين. وربح رأس المال السوقي  61 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.078 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"  

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 45048 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.73% ليغلق عند مستوى 54092 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 20485 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 4655 نقطة.
 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة 

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 12607 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 17023 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.37% ليغلق عند مستوى 4746 نقطة.

تعاملات جلسة بداية الأسبوع 

 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات 

 الأحد أول جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقى نحو 3.017 تريليون جنيه، لتربح نحو 45 مليار جنيه.  

مؤشر "إيجي إكس 30"  

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.4%  عند مستوى 43952 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.3%  عند مستوى 52768 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.4%  عند مستوى 19962 نقطة، وارتفع  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.88%  عند مستوى 4557 نقطة. 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وقفز   مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.08%  عند مستوى 12433 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.45%  عند مستوى 16768 نقطة، وقفز  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.38%  عند مستوى 4591 نقطة.

تعاملات نهاية الأسبوع 

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات الخميس 15 يناير 2026، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.972 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"  

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 43346 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 51891 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 19712 نقطة، وهبط  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 4497 نقطة. 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وانخفض  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 12196 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 16435 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 4529 نقطة.

