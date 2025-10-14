أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تخسر 4 مليارات جنيه بختام التعاملات.. الذهب يواصل الارتفاع بالصاغة.. انخفاض سعر الفراخ البيضاء

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

وزير قطاع الأعمال: خطة عاجلة لتحسين أداء شركة "ميراتكس" للغزل والنسيج

اختتم المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، جولته في محافظة السويس، مساء اليوم، بزيارة ميدانية إلى شركة"ميراتكس" للغزل والنسيج في منطقة عتاقة.

وخلال جولته داخل الشركة (التي تساهم بها الشركة القابضة للغزل والنسيج)، تفقد الوزير خطوط الإنتاج والمخازن، واطّلع عن قرب على سير العمل بالمصانع والبنية التحتية، كما استمع إلى شرح مفصل حول الوضع الحالي للشركة من حيث الطاقة الإنتاجية، والمخزون، ومستوى جودة المنتجات.

وعقب الجولة، عقد الوزير اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والمحاسب علاء شوقي العضو المنتدب لشركة "ميراتكس" وعدد من قيادات الوزارة، حيث تم استعراض موقف الأصول المملوكة للشركة ومدى استغلالها، والتحديات التي تواجه الشركة، وتوفير مستلزمات الإنتاج وموقف العمالة.

ووجه الوزير بوضع خطة عاجلة لتحسين أداء الشركة وإعادة استغلال أصولها ومواردها بشكل اقتصادي يحقق أقصى استفادة ممكنة، وتطوير منظومة التخزين، وأهمية العمل على تحسين جودة المنتج النهائي، بما يفتح المجال أمام الشركة للتوسع في أسواق جديدة.



القطاع الصناعى الخاص يطلق أول حملة جمع وإعادة تدويرالعبوات الكرتونية

تسعى الحكومة نحو دعم وتطوير قطاع إعادة التدوير من خلال السياسات والتشريعات البيئية، والاستثمار في البنية الأساسية، وتعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص. والذى يساهم فى تعزيز استدامة القطاع ويضمن نموه المستقبلي.

وتعد إعادة التدوير في مصر ليست مجرد حل لمشكلة المخلفات، بل هي استثمار في المستقبل بهدف تطوير القطاع وتعزيز الوعي البيئي والمساهمة في بناء اقتصاد أخضر مستدام يحافظ على الموارد الطبيعية ويوفر فرص عمل آمنة وكريمة للملايين من سكانها.

يشهد سوق إعادة التدوير في مصر تطورًا ملحوظًا، حيث يُتوقع أن تنمو الصناعة بمعدل سنوي مركب يبلغ 6.7% خلال الفترة من 2023 إلى 2027. جاء ذلك طبقا لتقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وأطلق القطاع الخاص ممثلا فى عدد من شركات الصناعات الغذائية، أول حملة لإعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة (UBC) في مصر، تحت شعار "دور العلبة تدورلك". والتى تهدف الى تشجيع المشاركة الفعالة في عملية إعادة التدوير وزيادة الوعي العام بأهميتها



وطبقا لتصريحات الدكتورة منال عوض، أكدت أن وزارة البيئة من خلال جهازها لتنظيم إدارة المخلفات تولى أهمية كبرى لدعم المبادرات التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الدائري وإدارة المخلفات بشكل مستدام

وأشارت إلى أن إطلاق تلك الحملة يمثل خطوة نوعية في مسار التحول نحو التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030. موضحة أن الحملة تتبنى شعار "افصل، جمع، دور"، وهو ما يعكس جوهر رسالتها في تمكين المواطن من أن يكون شريكًا أساسيًا في حماية البيئة، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرات إلى تحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص ودعم الممارسات المستدامة التي تسهم في الحد من التلوث وتحويل المخلفات إلى موارد ذات قيمة اقتصادية.



وأضافت د. منال عوض أن المبادرة تقدم نموذجًا عمليًا للتعاون الناجح بين الدولة والقطاع الصناعي الخاص، حيث تم إطلاق خط لإعادة تدوير العبوات الكرتونية بالتعاون بين القطاع الخاص في منتصف عام 2024، وهو أول خط من نوعه في مصر وأفريقيا بطاقة تتجاوز 8 آلاف طن سنويًا. ومنذ بدء تشغيله، تم جمع 4,000 طن من العبوات الكرتونية وإعادة تدويرها وتحويلها إلى منتجات ورقية عالية الجودة مثل علب الأدوية والمناديل ومساحيق الغسيل وحبوب الإفطار.







وأكد سيف ثابت،عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن الاستدامة لم تعد خيارًا بل أصبحت جزءًا أساسيًا من استراتيجيتنا للنمو والابتكار.

وقال إن المشاركة في هذه المبادرة الوطنية لإعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة تعكس اهمية الالتزام بتحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية ومجتمعية تعزز من الاقتصاد الدائري في مصر.

وأشار إلى أنه بالفعل تم خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 9.3٪ لكل طن منتج مقارنة بعام الأساس، ونستهدف الوصول إلى 31.8٪ بحلول عام 2026، لافتا إلى إن مبادرة ’دوّر العلبة تدور لك‘ تمثل نقطة تحول في بناء بنية تحتية لإعادة التدوير، وسنسعى من خلالها مع شركائنا إلى خلق أثر بيئي واقتصادي حقيقي يعكس ريادة مصر في المنطقة.

وقال ان هذه الحملة ليست مجرد مبادرة بيئية، بل حركة وطنية ترسخ مفهوم المسؤولية المشتركة، وتسهم في بناء سوق حقيقي لإعادة التدوير وتحفيز السلوكيات الإيجابية نحو البيئة



وعلى جانب اخر قال كريس عبود، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات "ان حملة "دور العلبة تدورلك " التي تجمع بين رواد الصناعة، والجهات الحكومية، وجامعي المخلفات على أرض الواقع، لدفع حلول عملية نحو اقتصاد دائري في مصر.

وقال انها تربط المواطن بالحل، وتضع مصر على طريق اقتصاد دائري مستدام يحترم الموارد ويخلق فرصًا خضراء للأجيال القادمة. مضيفة أن الحملة تجسد أحد النماذج الناجحة للشراكة بين الدولة والقطاع الصناعي في بناء سوق حقيقي لإعادة التدوير، وتحفيز سلوكيات المواطن نحو المشاركة الإيجابية.

ارتفاع سعر جرام الذهب بالصاغة مساء اليوم





سعر جرام الذهب، شهدت أسعار الذهب ارتفاعا بنحو 50 جنيها خلال ختام حركة تعاملات اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025.



وترصد “فيتو” أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلية لحظة بلحظة، وعلى مدار الساعة بدون مصنعية.



سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6340 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5550 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4760 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 44400 جنيه.



المالية» تُقر حزمة تيسيرات جديدة في الجمارك والضرائب العقارية للمواطنين والمستثمرين

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الاقتصاد المصرى يتحسن وينمو بتزايد ثقة المستثمرين، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية تؤتى ثمارها فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي ودفع النمو إلى ٤,٤٪ وكذلك الأداء القوي لقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي الماضي.



وقال كجوك، فى حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين ببنك «ستاندرد تشارترد» و«سيتي بنك» خلال مشاركته فى اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن القطاع الخاص يضخ المزيد من الاستثمارات فى الاقتصاد المصرى، وقد حقق نموًا فى استثماراته بنسبة ٧٣٪ خلال العام المالى الماضى، لافتًا إلى أن حوكمة الاستثمارات العامة، ساعدت فى توفير مساحة أكبر للاستثمارات الخاصة، وخفض دين الحكومة للناتج المحلى.

أوضح الوزير أن المؤشرات المالية والاقتصادية تتجه للأفضل والتوقعات المستقبلية طموحة بسبب رغبتنا فى دفع المزيد من الإصلاحات، مشيرًا إلى تحقيق فائض أولى ٣,٦٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى الماضى، وتراجع معدل الدين للناتج المحلي بنسبة ١٠٪ خلال عامين، إضافة إلى أن نظرة مؤسسات التصنيف الدولية بدأت تتغير وتصبح إيجابية مع التطورات الاقتصادية المحفزة.

أكد الوزير، أن هناك فرصًا أكثر تنافسية للاستثمار بالاقتصاد المصرى، والنفاذ للأسواق الأفريقية والأوروبية، مشيرًا إلى أن سياساتنا المالية تستهدف دفع النشاط الاقتصادي بمبادرات تعزز الإنتاج والتصدير وتجعل هيكل النمو أكثر شمولًا، وأن تناغم السياسات وتكامل الإصلاحات الاقتصادية، انعكس في التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم.

أشار الوزير، إلى مواصلة نمو الإيرادات الضريبية بقوة خلال الربع الأول من العام الحالي مع استكمال مسار الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية ترتكز على تبسيط الإجراءات، وإنهاء المنازعات وجذب ممولين جدد طواعية، وأن هناك حزمة جديدة من التيسيرات في «الجمارك» و«الضرائب العقارية» لتخفيف الأعباء والالتزامات عن المواطنين والمستثمرين.



انخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

سعر الفراخ اليوم، سجل سعر الفراخ تباينًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم الثلاثاء، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 75.5 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 65 جنيهًا إلى 95 جنيها للكيلو للمستهلك.

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعرها نحو 114.5 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 80 جنيها إلى 135 جنيهًا للمستهلك.

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر الفراخ البيضاء نحو 64 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

وعن أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ والتي تشمل سعر الفراخ الطازجة والمجمدة، فضلًا عن أسعار البانيه اليوم، إضافة إلى أسعار الدبوس والوراك وصدور الدجاج، فجاءت كالآتي:

أسعار الفراخ اليوم

بلغ سعر صدور دجاج وزن كيلو من 130 جنيها إلى 230 جنيهًا.

بلغ سعر دبوس طازجة وزن كيلو نحو 120 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو أوراك دجاج طازجة نحو 110 جنيهات.

سعر البانيه

تراوح سعر كيلو البانيه طازج من 190 إلى 210 جنيهات.

بلغ سعر فرخة كاملة طازجة وزن من 950 لـ 1000 جرام نحو 120 جنيهًا.

بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.



ارتفاع الساسو وانخفاض البلدي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن



أسعار الكتكوت والبط عمر يوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض، اليوم الثلاثاء، الموافق 14 أكتوبر 2025، تباينًا ملحوظًا، في بورصة الدواجن والشركات، كما تباينت أسعار البط.



وتستعرض «فيتو» سعر الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، سعر الكتكوت ساسو بيور.

أسعار الكتاكيت اليوم

كما تستعرض “فيتو” كذلك سعر الكتكوت هجين، وسعر الكتكوت البلدي، وسعر الكتكوت جيل ثان، وسعر الكتكوت كب، وسعر الكتكوت الروس، وسعر الكتكوت روزي، وسعر كتكوت آي آر.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

تراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 23 إلى 31 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض قطعان بين 19 و19.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 17 جنيها إلى 18 جنيها، بارتفاع 1.5 جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم بين 16 إلى 17 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كتكوت بلدي بين 6.25 جنيه إلى 6.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.

تراوح سعر كتكوت هجين بين 8 جنيهات إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 12 إلى 13 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 11.5 جنيه إلى 12.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.

بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 60 جنيها.







البورصة تخسر 4 مليارات جنيه بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.664 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 37459 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 45888 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 16868 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 4132 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 11457 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 15162 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3776 نقطة.





