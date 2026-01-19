ملحمة الإسماعيلية، بطولة الشرطة في مواجهة الاحتلال الإنجليزي ودرع الوطن في عيدها الـ 74

18 حجم الخط

أيام قليلة وتحل ذكرى ملحمة الإسماعيلية البطولية، والتي تصادف 25 يناير، حيث خلد التاريخ المصري بطولة رجال الشرطة المصرية في مواجهة الاحتلال الإنجليزي عام 1952، في واحدة من أبرز الوقائع التي جسدت الشجاعة والفداء والتضحية في سبيل الوطن.

ماذا حدث في ملحمة الإسماعيلية؟

في صباح يوم 25 يناير 1952، داهمت قوات الاحتلال الإنجليزي مقر شرطة الإسماعيلية بمحافظة القناة، في خطوة تهدف إلى فرض السيطرة الكاملة على المدينة، واعتقال ضباط الشرطة المصريين.

وكان هدفهم الرئيسي إضعاف المؤسسات الأمنية المصرية وزعزعة الأمن العام، لكن رجال الشرطة كانوا مستعدين لمواجهة العدوان، مظهرين شجاعة غير عادية وصلابة في الدفاع عن الوطن.

أحداث المعركة البطولية

واندلعت اشتباكات عنيفة بين أفراد الشرطة والقوات البريطانية المسلحة، واستمرت المعركة لعدة ساعات، حيث استخدم رجال الشرطة كل ما لديهم من وسائل دفاعية محدودة لمواجهة القوة العسكرية المتفوقة للعدو.. ولم يكن لديهم أي دعم خارجي، بل كان الاعتماد كليًا على الإيمان بالواجب الوطني وحماية المواطنين والمقر الرسمي للشرطة.

شهداء الشرطة فى ذكرى ملحمة الإسماعيلية

وأسفرت المواجهات عن استشهاد 50 من رجال الشرطة البواسل وإصابة العديد من زملائهم، فيما تكبد الاحتلال خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. ورغم الفارق الكبير في القوة والعدد، لم يتراجع رجال الشرطة لحظة واحدة، وظلوا رمزًا للكرامة الوطنية والصمود أمام الظلم.

أهمية الملحمة في تاريخ مصر

ملحمة الإسماعيلية لم تكن مجرد مواجهة عابرة، بل كانت رسالة واضحة للمصريين وللعالم أن الشعب المصري ومؤسسات الدولة قادرون على الدفاع عن سيادتهم وحقوقهم مهما بلغت التحديات. ولعبت هذه الملحمة دورًا بارزًا في تشكيل الوعي الوطني لدى المصريين قبل ثورة يوليو 1952، إذ أثبتت أن رجال الشرطة هم درع الوطن وحماة المواطنين في أوقات الشدة والأزمات.

عيد الشرطة والاحتفال بالبطولات

تحتفل مصر سنويًا بـ عيد الشرطة في 25 يناير، تخليدًا لذكرى تضحيات رجال الشرطة وشهداء ملحمة الإسماعيلية.

و تشمل الاحتفالات تقدير الشهداء وأسرهم، وعقد مراسم تكريم وتخليد بطولاتهم، ووضع النصب التذكارية، وعقد الفعاليات الرسمية.

وتظل ملحمة الإسماعيلية علامة مضيئة في تاريخ مصر، ودرسًا خالدًا في الوطنية والشجاعة، لتظل ذكرى عيد الشرطة الـ74 مناسبة لتجديد العهد على حماية الوطن والتمسك بالقيم الوطنية الأصيلة.

إجازة حكومية بمناسبة عيد الشرطة

إجازات 2026، وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 29 من شهر يناير عام 2026 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، مع استمرار أعمال الامتحانات (إن وجدت) وفقًا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، بدلا من يوم الأحد الموافق 25 من شهر يناير عام 2026 ميلادية، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

