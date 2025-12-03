الأربعاء 03 ديسمبر 2025
البحوث الإسلامية: انطلاق قافلة واعظات الأزهر إلى الواحات البحرية لنشر الوعي الديني

أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف اليوم الأربعاء، قافلة ميدانية من الواعظات بمشاركة الوعاظ متجهة إلى الواحات البحرية بالجيزة، ضمن خطة المجمع في تعزيز التواصل المجتمعي ونشر الوعي الديني الصحيح في مختلف المحافظات والمناطق النائية، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب تكثيف جهود التوعية المجتمعية، وإشراف وكيل الأزهر د. محمد الضويني، ود. محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وإشراف تنفيذي د. إلهام شاهين الأمين المساعد لشئون الواعظات.

اهتمام الأزهر الشريف والأمانة المساعدة للدعوو بالمجمع وشئون الواعظات

وقال د. محمد الجندي، إن هذه القوافل  تأتي في إطار اهتمام الأزهر الشريف والأمانة المساعدة للدعوة بالمجمع وشئون الواعظات بالوصول إلى مختلف فئات المجتمع، خاصة في المناطق البعيدة، لتقديم برامج توعوية تستهدف ترسيخ القيم الأخلاقية، وتعزيز الوعي الأسري، وتصحيح المفاهيم، ومواجهة الظواهر السلبية عبر لقاءات مباشرة مع النساء والشباب والأسر.

أوضح الأمين العام أن القافلة تناقش خلال فعالياتها عددًا من الموضوعات المتجسدة في احتياجات المجتمع المحلي، منها: ثقافة السلم المجتمعي، والحد من العنف الأسري، ومواجهة الشائعات، وتعميق الوعي الديني المعتدل. كما تتضمن فعاليات مخصصة للنساء والفتيات تهدف إلى دعمهن في قضايا التربية، والعلاقات الأسرية، والعناية بالصحة النفسية.

رؤية الأزهر في تمكين المرأة الدعوية وإتاحة دور أكبر لها 

من جانبها أكدت د. إلهام شاهين أن إشراك الواعظات في هذه القوافل يعكس رؤية الأزهر في تمكين المرأة الدعوية وإتاحة دور أكبر لها في التواصل المباشر مع الجمهور، إضافة إلى مشاركة الوعاظ لضمان تنوع الرسائل وتكامل الأدوار.

وتستمر فعاليات القافلة التي شارك في لحظة انطلاقها الشيخ أحمد النادي مدير عام وعظ الحيزة على مدار أسبوع، تتضمن ندوات، ولقاءات حوارية، وزيارات ميدانية داخل الواحات البحرية، بهدف تحقيق أثر ملموس يخدم احتياجات المجتمع المحلي ويرسخ دور الأزهر في الإرشاد والتوعية.

