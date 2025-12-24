الأربعاء 24 ديسمبر 2025
محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية لإطلاق قافلة طبية مجانية إلى الواحات البحرية

المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، فيتو
تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الاستعدادات النهائية لإطلاق القافلة الطبية المجانية المتجهة إلى مركز ومدينة الواحات البحرية، والتي تستهدف تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين في عدد من التخصصات، وذلك في إطار جهود محافظة الجيزة للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية ودعم المناطق النائية.
 

موعد القافلة الطبية

وأوضح محافظ الجيزة أن القافلة الطبية، المقرر تنفيذها يومي الجمعة والسبت الموافقين 26 و27 ديسمبر، ستقدم خدمات الكشف الطبي وصرف العلاج مجانًا لجميع المترددين، إلى جانب إجراء العمليات الجراحية الصغرى بمقر القافلة للحالات التي تستدعي التدخل الطبي الفوري.
 

وأشار المحافظ إلى أن القافلة تضم مجموعة من التخصصات الطبية المتنوعة، تشمل الباطنة، والأطفال، والنساء والتوليد، والرمد، والعظام، والأسنان، والجلدية، والجراحة العامة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين الصحية بمختلف الفئات العمرية.
 

وأكد المهندس عادل النجار أن إطلاق القافلة يأتي بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالجيزة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، في إطار حرص المحافظة على تعزيز الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالقرى والمناطق البعيدة، وتمكين أهالي الواحات البحرية من الحصول على رعاية صحية مناسبة لكافة الحالات والمستويات الاجتماعية.
 

وأضاف محافظ الجيزة أن القوافل الطبية المجانية تمثل أحد المحاور الأساسية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في المناطق النائية، مشددًا على استمرار تنفيذ مثل هذه المبادرات الصحية لضمان وصول الخدمة الطبية المتكاملة إلى مستحقيها وتحقيق العدالة في تقديم الرعاية الصحية.
 

وفي هذا السياق، كلف المحافظ إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، بالتنسيق مع الدكتور إسحاق جميل، مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة، والأستاذ صبري شاكر، رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية، لتوفير كافة التسهيلات اللازمة لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين من خدمات القافلة، مع تكثيف حملات الإعلان والتوعية لتعريف أهالي الواحات البحرية بمواعيد القافلة والخدمات الطبية المقدمة خلالها.

