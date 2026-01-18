الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط فرد أمن بتهمة التعدي على طالب بسلاح أبيض بالتجمع

ضبط فرد أمن تعدى
ضبط فرد أمن تعدى على طالب بسلاح أبيض داخل مول بالتجمع الخامس
18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي،  تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام فرد أمن إداري بأحد المولات بالقاهرة، بالتعدي على نجلها وإحداث إصابته بسلاح أبيض، باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة.

<strong alt=
ضبط فرد أمن تعدى على طالب بسلاح أبيض داخل مول بالتجمع الخامس

وبالفحص، تبين تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة بلاغا من طالب مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، مصاب بجرح قطعي بالوجه، بتضرره من فرد الأمن نتيجة مشاجرة بينهما عند محاولة دخول المول محل عمله.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط مرتكب الواقعة، وهو فرد أمن مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، موضحًا أن منعه للطالب من الدخول جاء تنفيذًا لتعليمات إدارة المول الخاصة بعدم دخول الشباب بمفردهم أيام العطلات الأسبوعية، حفاظًا على سلامتهم وتجنب التعرض لمشكلات داخل المول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعدي داخل مول فرد أمن إداري إصابة بسلاح أبيض التجمع الخامس القاهرة التحقيقات الجنائية النيابة العامة مشاجرة حماية المولات اخبار مصر اليوم

مواد متعلقة

القبض على 4 متهمين بتقييد عامل والاعتداء عليه في قنا

الداخلية تكشف ملابسات فيديو ادعاء طبيب بشأن استيلاء أبنائه على أمواله

الأمن يكشف ملابسات فيديو متداول بشأن التعدي على طالب داخل جامعة بالشرقية

مطالبة برسوم وهمية أمام مسجد تاريخي بالخليفة.. كشف ملابسات فيديو متداول

دهس أمام مدرسة بالجيزة.. ضبط قائد سيارة ملاكي تسبب في وفاة أم وطفلها وإصابة آخر

بعد تصدرها التريند، ضبط سيدة بتهمة إلقاء حجارة على سيارة ببورسعيد

ضبط 5 أشخاص خطفوا أجنبيا بعد نصبه عليهم في صفقة مخدرات بمدينة نصر

ضبط 3 سيدات لممارستهن الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية
ads

الأكثر قراءة

دار الإفتاء: الثلاثاء غرة شهر شعبان لعام 1447 هجريًّا

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

الداخلية تكشف ملابسات فيديو ادعاء طبيب بشأن استيلاء أبنائه على أمواله

وزير الري أمام الشيوخ: نعتمد على الطائرات المسيرة في متابعة تطهير المجاري المائية

مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 77 مليون جنيه

الرئيس السوري يوقع اتفاقا لوقف إطلاق النار مع قسد ودمجها الكامل في الجيش 

جيرونا الإسباني يكشف لـ"فيتو" حقيقة مفاوضاته مع أليو ديانج لاعب الأهلي

لإعلانه حرق القرآن وتنظيم مسيرات ضد المسلمين، أمريكيون يلقنون متطرفًا يمينيًّا "علقة ساخنة" (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف منها الفلفل والجزر وانخفاض الخيار والليمون

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على فضل صيام شهر شعبان وأفضل الأدعية والأعمال المستحبة فيه

أضراره وحكم الشرع منه، كل ما تريد معرفته عن تريند اختبار "قوة الصداقة"

محمد مأمون الشناوي، عالم أزهري جمع بين الدعوة والإصلاح ووحدة المصريين

المزيد
الجريدة الرسمية