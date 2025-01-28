"فيتو".. 13 سنة فى بلاط  صاحبة الجلالة.. 2015 تفضح «المسكوت عنه»  فى التجارة بآلام الفقراء.. انفردت بنشر خطاب الجماعة الإرهابية لـ سوزان مبارك بعد 4 سنوات من ثورة 25 يناير

كما أبدع المؤرخ الكبير عبد الرحمن الجبرتى فى كتابه «عجائب الآثار فى التراجم والأخبار»، الذى لعب دورًا حيويًا فى تقديم تفاصيل دقيقة عن فترة حاسمة من تاريخ مصر، كانت «فيتو» على مدار 13 عامًا مضت العين البصيرة التى وثقت وقائع الزمن، وسطرت على صفحاتها ما عاينه وعاناه المصريون طيلة هذه السنوات، بكل دقة وأمانة، دون خوف من قائد أو إرضاء لوال.

فى هذا العدد السنوي، نعود بذاكرتنا إلى عام 2015-السنة الرابعة من فيتو- لنقدم صورة شاملة عن عام مليء بالتحديات والتحولات الكبرى، فقد كان حافلًا بالأحداث التى تركت بصمة واضحة على الساحة المصرية والعالمية، وكانت «فيتو» فى قلب هذه الأحداث، تنقل القصة بتفاصيلها وتحللها برؤية ثاقبة لتكون شاهدة على لحظات تاريخية لا تنسى.. وفى التقرير التالى كواليس 365 يوما فى تاريخ مصر.

وزراء فى عيادة طبيب نفسى شهير

انطلق العام الرابع من فيتو بعدد مميز (149) حمل العديد من المفاجآت. كان أبرزها حكاية وزراء حكومة إبراهيم محلب مع الطبيب النفسى الشهير تحت شعار “من أعمالكم”، حيث انفردنا داخل العدد بالتشخيص النفسى الكامل لرئيس الوزراء وعدد من وزراء حكومته بعد تزايد عدد الأزمات التى صدرتها الحكومة للمواطنين وظهور عدد من ملفات الفساد، وكان أبرزها قضية فساد وزارة الزراعة ووزيرها المستقيل صلاح هلال، والتقارير التى أشارت إلى تورط 9 وزراء بالقضية، وهو ما انتهى إلى الإطاحة بالحكومة قبل نهاية العام.

كما نشرنا الوثائق السرية عن حرب الجيش المصرى على الإرهاب، أو ما أطلق عليها حرب القنابل العنقودية، فى فترة كان لا صوت يعلو فيها داخل أروقة الجيش ومؤسسة الرئاسة فوق صوت الحرب على الإرهاب والتغيير الجذرى فى إستراتيجية ملاحقة الجماعات الإجرامية المتطرفة واستخدام القنابل العنقودية لدك حصون الإرهابيين.

وبعيدًا عن صخب السياسة وضجيجها ورائحة الدم والعنف والإرهاب فى طول البلاد وعرضها، نشرنا فى العدد 149 مغامرة صحفية لرصد تفاصيل حياة بعض المصريين الذين يعيشون فى ذل الحياة ومرها، يبحثون عن لقمة العيش وسط أكوام القمامة بحثًا عن قطعة لحم أو قطعة حلوى.

ورصدنا من داخل سوق الجمعة بإمبابة صورًا مأساوية لبعض الفقراء ومحدودى الدخل الذين يسرعون للحصول على وجبات فراخ وتورتة وجاتوه من مخلفات الفنادق، حيث أن كيلو اللحمة بـ25 جنيها فقط ووجبة الفراخ بـ7 جنيهات وفتافيت التورتة والجاتوه بـ13 جنيها والبيتزا الفاخرة بـ10 جنيهات.

وانفردت فيتو فى العدد 150 بحوار سياسى ساخن مع الكاتب الراحل وحيد حامد، أثار ضجة كبرى عن التعديلات الدستورية وانتقد فيها سياسات رئيس الحكومة.

حادث الأقباط فى ليبيا

فى شهر فبراير من العام 2015، وفى العدد رقم 151، كشفنا عن أكبر مخطط أمريكى ضد مصر تديره الولايات المتحدة الأمريكية تحت عنوان “خطة أفريكوم”، حاولت فيه أمريكا إقناع مصر بالتخلى عن الواحات البحرية مقابل وقف النشاط الإرهابي، والهدف كان تأسيس دولة الصحراء الغربية، على خلفية مقتل 21 مصريًا على الأراضى الليبية، وفى العدد ذاته، كشفت فيتو فى تقريرها عن أمراء الإرهاب فى سيناء، وأسماء وأخطر عناصر تنظيم بيت المقدس.

المذنبون فى أحداث ستاد الدفاع الجوى 2015

أسفرت واقعة التدافع على بوابات استاد دار الدفاع الجوى بالقاهرة فى فبراير من عام 2015 عن مقتل عدد من مشجعى “الوايت نايتس” قبل مباراة الدورى بين نادى الزمالك ونادى إنبي. تداخلنا بقوة مع الحدث وكشفنا فى العدد 151 تفاصيل الواقعة والمذنبين فيها.

كتب التكفير فى مساجد الأوقاف

وفى “خبطة” صحفية جديدة، كشفنا فى العدد 152 عن كتب التكفير فى مساجد الأوقاف، وتبين أن المساجد الخاضعة لسلطة الوزارة تعانى من قصور هائل فى مراقبة ومتابعة ما يتم نشره من أفكار ومبادئ للمصلين تضرب جهود الدولة المصرية فى مقتل وتعيدها إلى المربع صفر، وتؤكد غياب الرقابة المطلوبة، وتعكس وجود أياد تعبث، بهدف إعادة إحياء الأفكار المتطرفة وإبقائها فى حياة المصريين.

تحقيق استقصائى وصفقات سرية واعترافات نارية

فى العدد 153، انفردنا بالعديد من التصريحات النارية، ومنها تصريح عامر حسين عن اتحاد الكرة وتحذيره من أن كارثة الدفاع الجوى قد تتكرر. كما كشفنا عن صفقة تحرير الكتاتنى ومبادرة محمد حسان للمصالحة مع حزب الإخوان المنحل. وفى تحقيق استقصائى آخر، كشفنا عن مخاطر كريمات التجميل والكوارث التى تسببها من خلال مغامرة صحفية فى مصانع “بير السلم”.

وزير داخلية تحت الإقامة الجبرية

وانفردت فيتو فى العدد 154 بقصة أخطر ملياردير يقود مخطط خنق مصر، وأن الرئيس المعزول مرسى جاء إلى الحكم بانتخابات مزورة.

مقالات ممنوعة

فى العدد 155، أزحنا الستار عن أسماء 13 ألف إخوانى يسيطرون على مناصب حساسة فى الدولة، وحكاية 13 مقالا أثارت الجدل، منها “الحكيم يحاور الله”، وعن محاولات الجماعة الإرهابية فى تدشين الأزهر البديل فى تركيا. كما كشفنا فى تقرير مميز عن قرى المنيا التى تمد إسرائيل بالعمالة بعد أن فر شبابها إلى تل أبيب هربًا من ضيق العيش.

تزوير فى أوراق رسمية

فى العدد 156، تضمن مغامرة صحفية لكشف الأبواب الخلفية لضرب المستندات الحكومية، حيث استطاع محرر “فيتو” الحصول على إعفاء من التجنيد بسبب إعاقة بصرية، ومستشفى يمنحه شهادة تزعم سلامة “نظره” لاستخراج رخصة قيادة، كما فتح سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة الراحل، خزائن أسراره فى العدد ذاته، وكشف عن حكاية الراقصة الشهيرة فى انتخابات الجبلاية، وكواليس إجباره على الرحيل من اتحاد الكرة بمكالمة من طلعت حماد، أخطر رجل فى التسعينيات.

مقابر المشاهير المهجورة

فى العدد 157، انفردنا بالعديد من الوقائع السرية عن تفاصيل أكبر فضيحة مالية فى تاريخ الإخوان، واتهام نائب المرشد بسرقة 375 سبيكة ذهب. كما تناول العدد أخطر 3 ملفات تحرم مصر من مياه النيل، و4 مهام عاجلة تنتظر الجيش العربى الموحد، وسماسرة تموين الغلابة، وتصريحات مثيرة من محمد هنيدى عن عمرو دياب. كما كشف العدد عن مقابر المشاهير التى تسلل العنكبوت إلى كل شبر بها، وتشوهت أرضياتها، ونسيت من قلة الزيارات.

تجارة العسل الأسود

فى العدد 161، تناولنا مغامرة جديدة عن تجارة العسل الأسود وما به من سم قاتل، وفاز هذا التحقيق الاستقصائى بجائزة سمير قصير، وهى جائزة دولية رفيعة المستوى.

كوارث خطط الحكومة

فى العدد 163، كشفت فيتو عن كوارث خطط الحكومة للسطو على أموال المعاشات، والبلاغ المقدم للنائب العام لاتهام عادل حمودة بالنصب باسم رئيس الجمهورية، وعن أزمة محمد أبو تريكة لاعب الأهلى والمنتخب السابق تحت عنوان “خطايا القديس وإنجازاته”.

فى العدد 164، كشفت فيتو عن مفاجأة وقف ترقيات موظفى الحكومة لمدة 7 سنوات، ومعارك الضرب تحت الحزام بين وزراء محلب، وقصة سيدة الميناء بالمستندات.

خطة “نيد” لتدمير مصر

تابعت فيتو تغطياتها المميزة فى العدد 165، حيث كشفنا الوثائق عن خطة “نيد” الجديدة لتدمير مصر وتدريب شباب خمسة أحزاب عليها. كما تضمن العدد حوارًا صادمًا مع هشام جنينة فى صالون فيتو عن الجهات السيادية.

مذبحة المالية لمرضى فيروس سي

استمرت “فيتو” فى العدد 168 فى الطرق على الحديد وهو ساخن، وكشفنا عن مذبحة المالية لمرضى فيروس سي، ورسائل غضب السيسي، والإطاحة برئيس الوزراء بعد افتتاح قناة السويس الجديدة.

المصيدة ورجال الإخوان الجدد فى أمريكا

واستمرت فيتو فى تألقها فى العدد 171 للسنة الرابعة عام 2015 بنشر عدد كبير من الموضوعات المميزة ومنها المصيدة عن كشف أجهزة الأمن بالهجوم على الشيخ زويد قبل العملية بثلاثة أسابيع والإجراءات الخداعية لتحفيز الدواعش على تنفيذ مخططهم وتحطيم أول جيش نظامى للإرهابيين، كما تضمن العدد حوارًا مثيرًا مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى التى فتحت خزائن أسرارها لفيتو.

وفى العدد 172 قمنا بمغامرة صحفية لكشف أسرار السفارات الأجنبية فى القاهرة تحت عنوان «السفارات مقامات» كما انفردنا بنشر أسماء رجال الإخوان الجدد فى أمريكا وحوارًا مميزًا مع نيللى كريم عن سر إصابتها بمرض نفسى بعد مسلسل تحت السيطرة، وفى العدد 173 وجهت فيتو الاتهام للحكومة بعد واقعة غرق مركب الوراق واستشهاد 43 مصريًا كانوا على متنها وطالبتهم بالاستقالة أسوة بالحكومات الأخرى فى العالم وجاء العنوان براقًا «43 شهيدًا مصريًا والحكومة فى الساحل.. فى السويد يستقيلون وفى اليابان ينتحرون وفى الأردن يعتزلون»، كما أجرت فيتو زيارة لمدينة الجحيم الشيخ زويد لرصد مخيمات النازحين وقصصهم المأساوية فى الصحراء.

وكشفت فيتو فى العدد 174 أسرار ملحمة قناة السويس الجديدة وتفاصيل حفل الافتتاح المثير ومغامرة صحفية عن مصاريف دور العبادة والمسكوت عنه فى المساجد والكنائس واستكملت فى العدد 175 ملف القناة تحت عنوان مميز «حى على القناة.. حكايات الأثرياء والضحايا» كما نشرت نص تقارير الأجهزة الرقابية عن الأيام الأخيرة للحكومة وكشوف البركة فى جهاز الاتصالات وفى العدد 176 فتحت فيتو ملف المحافظين وفضيحة الـ 200 مليون جنيه فى وزارة النقل كما تميز العدد 177 بعناوين شديدة اللمعان جاء فيها الكشف عن وثائق سرية تكشف تورط الإخوان فى اغتيال أسمهان وحريق القاهرة وتمرد الإمام ومفاجأة التحرش فى التربية والتعليم.

رسالة الإخوان لسوزان مبارك

وفى العدد 178 نشرت فيتو تقارير عن فنكوش محلب وخداع رئيس الوزراء للمواطنين بافتتاح مشروعات وهمية وفضيحة تسريب مناهج التعليم الجديدة لمافيا الكتب الخارجية وفضحت فى العدد 179 قصص فساد الكبار فى الحكومة تحت عنوان طلعت ريحتكم والمعركة بين الأزهر والأوقاف وسر شيك على بياض فجر الأزمة ونص رسالة الإخوان لسوزان مبارك، وهى وثيقة مر عليها أكثر من 4 سنوات، قبل نشرها تحمل فى طياتها دليلا دامغا على الطريقة التى كان يتعامل بها الإخوان مع ثورة 25 يناير منذ اليوم الأول لاندلاعها.

وكشفنا فى العدد التفاصيل السرية لمحاولة الإخوان التواصل مع مبارك فبعد أحداث جمعة الغضب وما خلفته من شهداء، اجتمع قيادات جماعة الإخوان بمقر مكتب الإرشاد بالمقطم برئاسة محمد بديع مرشد الجماعة السابق للتباحث حول ما آلت إليه الأوضاع، ورأوا أن الأزمة تتفاقم ولا بد من التدخل حتى لا تفقد الجماعة كل شيء خاصة أنها كانت قد أعلنت أنها لن تشارك فى المظاهرات التى دعا لها بعض النشطاء، وقرر المجتمعون ضرورة أن تدخل الجماعة قصر مبارك لتأخذ من هذا الدخول خطا دفاعيا تستخدمه إذا ما فشلت المظاهرات التى تحولت لثورة.

وكان القرار أن يطلب الدكتور محمد بديع من الدكتور أحمد كمال أبو المجد كتابة خطاب رقيق فى تعبيراته ويتضمن بعض النصائح والمشورة التى يقدمها “أبو المجد” باعتباره صاحب خلفية إخوانية لإنقاذ عائلة مبارك من نار الثورة، على أن يتضمن هذا الخطاب سردا لبعض الأخطاء بعيدا عن خطايا مبارك خلال مدة حكمه.

بديع طلب من أبو المجد أن يتضمن الخطاب بعض النقد دون الدخول فى صلب الموضوع وأن يشجع الرئيس مبارك على الاستمرار، ويجب أن يتضمن عبارات التفخيم لسوزان مبارك وأسرة الرئيس.

تمت صياغة الخطاب وتوجه به “أبو المجد” لقصر العروبة، بعدما كان قد طلب من المهندس “ماجد الشربيني” أمين التنظيم السابق للحزب الوطنى المنحل تحديد موعد له مع قرينة الرئيس لأمر مهم؛ وذلك نظرا لكون والد الشربينى كان من المقربين للإخوان وتربطه علاقة وطيدة بأحمد كمال أبو المجد.

وقتها تحدث الشربينى مع جمال مبارك الذى أقنع والدته بلقاء “أبو المجد”، وتوجه الفقيه القانونى المعروف للقاء قرينة الرئيس الأسبق فى قصر العروبة فى نفس الوقت الذى كان ميدان التحرير يشهد موقعة الجمل التى راح ضحيتها عشرات الشهداء.

وفى قصر العروبة كان هناك العديد من رجال مبارك استقبلوا أبو المجد وأدخلوه إحدى الغرف التى كانت تتواجد بها قرينة الرئيس ونجلها “علاء” إضافة إلى الكاتب الراحل “عبد الله كمال” الذى حضر اللقاء وكان يدون ملاحظاته عما يطرحه “كمال أبو المجد” من أفكار لإنقاذ القصر من الثورة، وقتها كان العديد من المقربين من عائلة مبارك على علم بهذا اللقاء وكان على رأسهم عبد اللطيف المناوي.

وفى اللقاء اكتفت سوزان مبارك بالإنصات والسماع لما يطرحه “أبو المجد” على مدى ساعتين كاملتين وفى النهاية شكرته وأبلغته شكر الرئيس مبارك وتقديره لمجهوداته وأنهم سيتواصلون معه لاحقا، فيما قام “أبو المجد” بتسليم خطاب مكتوب لسوزان مبارك، تم نسخه وإعطاء النسخ لممثلين عن بعض الأجهزة السيادية.

وحينما وصل الخطاب وتفاصيل اللقاء للراحل اللواء “عمر سليمان” نائب رئيس الجمهورية السابق رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق غضب كثيرا، واعترض على اللقاء وقال “كيف يتم ذلك وأنا لا أعرف”.

وانفردت فيتو فى 183 بسحب الرئيس لـ 6 ملفات من الحكومة وإسنادها لجهة سيادية وأسرار رفض الرئيس زيارة سوريا ولقاء بشار الأسد وسر زيارة غادة عادل للزعيم عادل إمام فى منزله بالمنصورية.

وفى العدد 192 كتبنا عن فساد المحليات وتهديد الرئيس بقطع رقبة الفاسد وخطايا معهد ناصر وتابعت فى العدد 193 فى كشف قائمة المتورطين وبالمستندات فى فضيحة انقطاع كهرباء ماسبيرو ومغامرة صحفية تكشف طرق تهريب الذهب المغشوش وبركان الغضب فى الأهلى بسبب بيسيرو.

وفى ختام العام الرابع من فيتو سنة 2015 فجرت فيتو كعادتها عددا من الملفات الملغومة فكتبت عن ورطة الوزير الفاشل ومخطط الفتنة العربية الكبرى وسر رفض فيروز 2 مليون دولار للظهور فى قناة عربية وغيرها الكثير من التحقيقات والخبطات الصحفية المثيرة لتواصل إضاءة النفق المظلم وكشف المستور فى سنوات تالية عديدة.

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