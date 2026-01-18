الأحد 18 يناير 2026
دين ودنيا

أزهري: حرمان الورثة من الميراث باطل شرعا ويغلق أبواب الجنة

الميراث في الإسلام
الميراث في الإسلام
الميراث في الإسلام، أكد الشيخ عبد الوارث عثمان، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن أحكام الميراث وردت بنصوص قطعية في القرآن الكريم، ولا يجوز لأي إنسان، مهما كانت مكانته أو دوافعه، أن يتفاوض فيها أو يغيّرها وفق الأهواء والعادات.

وأوضح، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد»، أن الميراث فريضة شرعية مثل الصلاة والصوم، والاعتداء عليها يعد اعتداءً صريحًا على أوامر الله وحدوده.

الرجل لا يرث دائمًا أكثر من المرأة

فنّد أستاذ الفقه المقارن الفكرة الشائعة بأن الرجل يحصل دائمًا على ميراث أكبر من المرأة، مؤكدًا أن هذا الأمر غير صحيح على إطلاقه، موضحًا أن الرجل يرث ضعف المرأة فقط إذا كانت صلة القرابة واحدة، بينما توجد حالات عديدة ترث فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه أو ترث وحدها دون الرجل.

أعراف باطلة تحرم النساء من حقوقهن

وانتقد الشيخ عبد الوارث عثمان بعض الأعراف السائدة في عدد من العائلات، خاصة الكبيرة منها، والتي تمنع السيدات من الحصول على نصيبهن الشرعي في الميراث بحجج مثل: «دي أرض أبونا وهتخرج لغيرنا».
الميراث، وشدد على أن هذه الممارسات باطلة شرعًا ولا سند لها في الدين، وتمثل ظلمًا صريحًا وعدوانًا على حق فرضه الله.

حديث نبوي صريح: حرمان الميراث يقود إلى الحرمان من الجنة

واستشهد أستاذ الفقه المقارن بحديث النبي ﷺ:«من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة»، مؤكدًا أن الحديث صحيح، ويحمل وعيدًا شديدًا لكل من يمنع وارثًا من حقه، موضحًا أن من يحرم شقيقته أو قريبته من الميراث يعرض نفسه للحرمان من دخول الجنة.

حدود الله خط أحمر لا يجوز تجاوزها

وأشار الشيخ إلى قول الله تعالى: «تلك حدود الله فلا تعتدوها»، مؤكدًا أن أحكام الميراث ليست مسائل اجتماعية قابلة للأخذ والرد، بل حدود إلهية واضحة، ومن يتعداها يعادي شرع الله ويخالف أوامره صراحة.

الميراث كالصلاة والصيام.. والتفريط فيه معصية عظيمة

واختتم الشيخ عبد الوارث عثمان حديثه بالتأكيد على أن الالتزام بتوزيع الميراث الشرعي لا يقل أهمية عن إقامة الصلاة أو صيام رمضان، محذرًا من خطورة الاستهانة بهذا الحكم، داعيًا الجميع إلى تقوى الله ورد الحقوق إلى أصحابها، لأن العدل في الميراث طريق للرضا الإلهي، والظلم فيه باب للعقاب والخسران.

الجريدة الرسمية