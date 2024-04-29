للطلاب وأولياء الأمور، كل ما تريد معرفته عن مسابقة TOFAS الدولية للرياضيات

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عبر محركات البحث المختلفة عن تفاصيل الاختبار الدولي توفاس TOFAS.

الاختبار الدولي TOFAS

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع متابعيها نوضح في السطور التالية نوضح ما هو الاختبار الدولي مسابقة توفاس TOFAS.

مسابقة توفاس الدولية TOFAS

و‏مسابقة توفاس TOFAS هو اختبار دولي لقياس القدرة الأكاديمية لمساعدة المعلمين والطلاب على تقييم ومقارنة قدراتهم الأكاديمية الأساسية في بلدان متعددة والتركيز في هذا الاختبار على الرياضيات.

ويعد هذا الاختبار مقدم من المؤسسة اليابانية Sprix ويأتي ضمن مشاريع التعاون مع دولة اليابان في مجال التعليم قبل الجامعي.

وفيما يلي ننشر تفاصيل مسابقة توفاس الدولية وهي كالتالي:

المسابقة تستمر لمدة يومين

- النتيجة بعد أسبوعين وتعمل على قياس المستوى لكل طالب.

- الاختبار يقيس مدى التأسيس الأكاديمي للطالب.

- نتائج الاختبارات سيتم توفيرها لمعلمين الرياضيات للوقوف على كافة نقاط الضعف والقوة لدى الطلاب

- مساعدة أولياء الأمور على فهم نقاط القوة والضعف لدى أبنائهم

- المسابقة تعمل على تأهيل كافة الطلاب على كيفية التعامل مع المسائل الرياضية دون أي استخدامات لآلة الحاسبة

- تتم الاختبارات إلكترونيا من الساعة 8 صباحًا حتى 4 عصرا

- الاختبار مدته 40 دقيقة دون أي استخدام للآلة الحاسبة.

- يحصل الطالب على شهادة.

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الاختبار الدولي

وشارك في الاختبار الدولي TOFAS العام الماضي أكثر من ٣٠٠٠ طالب مصري في الاختبار الدولي TOFAS، من مراحل عمرية مختلفة؛ من الصف الرابع والسادس الابتدائي بالمستوى الأول والصف الثاني والثالث الإعدادي بالمستوى الثاني، وأثبت الطلاب تفوقهم على منافسيهم من الدول الأخرى.

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعقد امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ لمراحل النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم ٨ مايو ٢٠٢٤ وحتى يوم ٢٣ مايو ٢٠٢٤، وذلك مراعاة لعدم عقد أي امتحانات خلال أعياد الإخوة المسيحيين.

امتحانات نهاية العام

ومن المقرر أن تتولى كل مديرية مسؤولية وضع جداول الامتحانات وإعلانها، حيث تعقد امتحانات مراحل النقل على مستوى الإدارات التعليمية، كما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات التعليمية

وأكدت الوزارة عقد امتحانات نهاية العام الدراسي للدبلومات الفنية في موعدها المعلن بداية من يوم ٢٥ مايو ٢٠٢٤ وحتى ٦ يونيو ٢٠٢٤.

كما شددت على عقد امتحانات شهادة إتمام مرحلة الثانوية العامة وفق الجدول المعلن بداية من يوم ١٠ يونيو المقبل وحتى يوم ٢٠ يوليو المقبل.