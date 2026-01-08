بالأسماء، القائمة الكاملة للفائزين بجائزة ساويرس الثقافية الـ 21

18 حجم الخط

اختتمت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية اليوم الخميس الموافق 8 يناير فعاليات الدورة الحادية والعشرين لجائزة ساويرس الثقافية. وأُقيم الحفل في مركز التحرير الثقافي بقاعة إيوارت التذكارية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث تم تكريم الفائزين من كبار وشباب الكتّاب والأدباء عن أعمالهم المتميزة في مختلف فروع الجائزة، استمرارًا لمسيرة الجائزة في دعم الإبداع وإبراز الأصوات الأدبية المتنوعة.

برنامج حفل جائزة ساويرس 21

شهد الحفل حضور الدكتور محمد أبو الغار عضو مجلس أمناء الجائزة، والمهندس سميح ساويرس عضو مجلس أمناء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وراعي جائزة ساويرس الثقافية، والمهندس نجيب ساويرس نائب رئيس مجلس الأمناء، إلى جانب ضيفة شرف الدورة الحادية والعشرين الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، ونخبة من المثقفين والفنانين والمبدعين والشخصيات العامة.

وأدارت فقرات الحفل الإعلامية جاسمين طه، كما تضمن الحفل فقرات فنية قدّمتها فرقة “أيامنا الحلوة”، والأختين أيوب – Ayoub Sisters، والمطربة الشابة حنين الشاطر، في إطار برنامج احتفالي يربط بين الإبداع الأدبي والتعبير الفني.

شهدت الدورة الحادية والعشرين تكريم أبرز الأعمال في مجالات متعددة تشمل الرواية والمجموعات القصصية والنقد الأدبي والسرديات الأدبية والنص المسرحي والسيناريو السينمائي وأدب الطفل، بما يعكس اتساع نطاق الجائزة واهتمامها بتنوع أشكال الكتابة والإبداع، وبما يرسّخ مكانتها كمنصة سنوية للاحتفاء بالأدب المصري ودعم المبدعين من مختلف الأجيال.

قائمة الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية

تم خلال الحفل الإعلان عن أسماء الفائزين بالدورة الحادية والعشرين، والذين حصلوا على تكريم عن أعمالهم الأدبية المميزة، وجاءت النتائج كالتالي:

في جائزة أفضل عمل روائي – الفرع الأول (كبار الأدباء)، فاز الكاتب أحمد عبد اللطيف عن روايته “عصور دانيال في مدينة الخيوط” الصادرة عن دار العين للنشر.

وفي جائزة أفضل مجموعة قصصية – الفرع الأول (كبار الأدباء)، فازت الكاتبة ألفت عاطف عن مجموعتها القصصية “أبناء الظبية” الصادرة عن دار الهالة للنشر.

وفي جائزة أفضل عمل روائي – الفرع الثاني (شباب الأدباء)، فاز بالمركز الأول الكاتب وليد مكي عن روايته “سواكن الأولى” الصادرة عن دار العين للنشر، كما حصلت الرواية الحائزة على المركز الأول على جائزة الترجمة.

وجاءت الكاتبة مريم العجمي في المركز الثاني عن روايتها “صورة مريم” الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

أما جائزة أفضل مجموعة قصصية – الفرع الثاني (شباب الأدباء)، فقد تقرر حجب جائزة المركز الأول، بينما فازت بالمركز الثاني الكاتبة نسمة عودة عن مجموعتها القصصية “فئران أليفة” الصادرة عن دار المحرر للنشر والتوزيع.

وفي جائزة أفضل سيناريو – الفرع الأول (كبار الكتّاب)، فاز سيناريو فيلم “الأرض البعيدة” من تأليف نادين صليب وعبد الله الغالي.

أما جائزة أفضل سيناريو – الفرع الثاني (شباب الكتّاب)، فقد فاز بها سيناريو فيلم “شابه في مأزق”، تأليف أحمد صبحي وبريهان موسى. وفي جائزة أفضل نص مسرحي، فاز بالمركز الأول النص المسرحي “لاجئ رقم 1” تأليف خالد رسلان، بينما جاء في المركز الثاني النص المسرحي “فلوماستر ماركة” تأليف هاني مهران.

وفي جائزة النقد الأدبي والسرديات الأدبية (مناصفة)، فاز كتاب “الخوجاية” تأليف فيموني عكاشة الصادر عن دار الشروق، وكتاب “خباء النقد والشعر” تأليف محمد عبد الباسط عيد الصادر عن دار العين للنشر. وفي مجال أدب الأطفال تحت سن 12 سنة، حصد المركز الأول كتاب “الفأرة لارا وجيرانها في العمارة” تأليف ريهام شندي ورسوم بسمة حسام الصادر عن دار نهضة مصر، بينما فاز بالمركز الثاني كتاب “عندما اختفى الضحك من العالم” تأليف أحمد الفخراني ورسوم هيام صفوت الصادر عن دار مرح للنشر.



لجان تحكيم جائزة ساويرس الثقافية 21

وفيما يخص لجان التحكيم لعام 2025، فقد تم تشكيل 7 لجان تحكيم لمختلف فروع الجائزة، ضمت كل لجنة خمسة أعضاء من أبرز الأدباء والكتاب والسينمائيين والمسرحيين والنقاد وأساتذة الدراما في مصر، وقد عملت اللجان على تقييم ودراسة الأعمال وفق آليات دقيقة تحكمها السرية التامة والنزاهة والموضوعية، بما يضمن عدالة المنافسة واستقلالية قرار التحكيم.



تكوّنت لجنة تحكيم أفضل عمل روائي وأفضل مجموعة قصصية – الفرع الأول (كبار الأدباء) من: الناقد والكاتب محمد شعير (مقرر اللجنة)، والروائي والقاص جار النبي الحلو، والكاتب صبحي موسى، والدكتورة فاتن مرسي، والكاتبة الدكتورة/ فاطمة قنديل.

وتكوّنت لجنة تحكيم أفضل عمل روائي وأفضل مجموعة قصصية – الفرع الثاني (شباب الأدباء) من: الروائي والكاتب محمود الورداني (مقرر اللجنة)، والكاتبة الدكتورة بسمة عبد العزيز، والشاعر والناقد المسرحي جرجس شكري، والكاتبة الصحفية جيهان الغرباوي، والأستاذة الدكتورة منيرة سليمان.

وتكوّنت لجنة تحكيم أفضل سيناريو (فرع أول) من: مدير التصوير السينمائي سعيد شيمي (مقرر اللجنة)، والمخرج السينمائي بسام مرتضى، والمونتيرة الدكتورة رحمة منتصر، والأستاذة الدكتورة سلمى مبارك، والفنانة والناقدة الأستاذة/ منحة البطراوي.

وتكوّنت لجنة تحكيم أفضل سيناريو (فرع ثان) من: الكاتب والمخرج السينمائي عبد الفتاح كمال (مقرر اللجنة)، والمخرجة السينمائية تغريد العصفوري، والكاتب والمخرج السينمائي خالد عزت، والمخرجة السينمائية ماجي مرجان، والكاتبة والمخرجة السينمائية نادية كامل.

وتكوّنت لجنة تحكيم أفضل نص مسرحي من: الدكتورة دينا أمين (مقررة اللجنة)، والدكتورة إيمان عز الدين، والدكتورة داليا منصور، والدكتورة ريم الدجوي، والمخرج المسرحي ناصر عبد المنعم.

وتكوّنت لجنة تحكيم سرديات والنقد الأدبي من: الناقد الأستاذ الدكتور/ محمد بدوي (مقرر اللجنة)، والدكتور خيري دومة، والكاتبة الصحفية داليا شمس، والكاتبة الدكتورة سحر الموجي، والدكتورة/ هالة فؤاد.

وتكوّنت لجنة تحكيم أفضل كتاب للأطفال تحت 12 سنة من: الدكتور عبد الرحمن نور الدين (مقرر اللجنة)، والرسامة ومصممة الجرافيك دينا محمد، وفنان الكاريكاتير الكاتب شريف عرفة، والفنانة التشكيلية والرسامة سالي سمير، والدكتورة نادية الخولي.

جدير بالذكر أنه منذ انطلاقها في عام 2005، ساهمت جائزة ساويرس الثقافية في اكتشاف وتكريم مئات المبدعين من مختلف الأجيال والتخصصات، مما رسّخ مكانتها كإحدى أبرز الجوائز الأدبية في العالم العربي، وشهادة على دور مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية في دعم الفكر المستنير وتعزيز الهوية الثقافية المصرية.

جائزة ساويرس الثقافية

تعد جائزة ساويرس الثقافية أحد أهم برامج مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية في دعم جهود التنوير الثقافي وإثراء روح الأمة، حيث أطلقت الجائزة في عام 2005 لاختيار الأعمال الأدبية المتميزة لكبار وشباب الأدباء والكتاب المصريين بهدف تشجيع الإبداع الفني وإلقاء الضوء على المواهب الجديدة الواعدة وتكريم النخبة من قامات الأدباء والكتاب عن أعمالهم الإبداعية في مجالات الرواية والقصة القصيرة والسيناريو السينمائي والنص المسرحي والنقد الأدبي والسرديات الأدبية وأدب الطفل.

