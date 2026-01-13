الثلاثاء 13 يناير 2026
رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل في كأس الرابطة الإنجليزية

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
يستضيف ملعب "سانت جيمس بارك"، مساء اليوم الثلاثاء، مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو، موسم 2025-2026

تشكيل مانشستر سيتي ضد نيوكاسل

حراسة المرمى: جيمس ترافورد.

خط الدفاع: نونيز، عبد القادر خوسانوف، أليوني، ناثان آكي.

خط الوسط: سيلفا، سيمينيو، فيل فودين. نيكو أوريلي.

خط الهجوم: جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند.

تشكيل نيوكاسل ضد مانشستر سيتي

 

الصورة

وتأهل مانشستر سيتي إلى نصف نهائي كأس كاراباو بعدما فاز على برينتفورد بهدفين دون رد في دور ربع النهائي، في حين فاز نيوكاسل يونايتد على فولهام بهدفين لهدف.

موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في كأس كاراباو

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد اليوم في كأس كاراباو في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

وتقام مباراة الإياب بين نادي مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد على ملعب "الاتحاد" يوم 4 فبراير المقبل، مع العلم أن المتأهل سيواجه الفائز من النصف النهائي الآخر الذي سيجمع بين تشيلسي وآرسنال.

وكان فريق مانشستر سيتي فاز على نظيره إكسيتير سيتي، بنتيجة 10-1، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي على ملعب الاتحاد ضمن منافسات دور الـ64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، موسم 2025 /26.

بهذه النتيجة، تأهل السيتي الى دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

أهداف مانشستر سيتي أمام إكسيتير سيتي

الشوط الأول شهد تقدم فريق مانشستر سيتي بأربعة أهداف نظيفة عن طريق هدفين لماكس ألين ورودري في الدقائق 12 و24، فيما جاء الهدفين الآخرين بنيران صديقة في الدقائق 42، 2+45.

وفي الشوط الثاني سجل السيتي 6 أهداف عن طريق: لويس "هدفين"، سيمينيو، رايندرز، أوريلي وريان ماكيدو.

فيما جاء هدف إكستر سيتي الوحيد عن طريق جورج بيرش.

 

 

